【1/1000 波動実験艦 銀河 [3199]】 1月10日 発売予定 価格：6,050円

「1/1000 波動実験艦 銀河 [3199]」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「1/1000 波動実験艦 銀河 [3199]」のパッケージ画像を公開した。発売は1月10日を予定しており、価格は6,050円。

本製品は、映画「ヤマトよ永遠に REBEL3199」に登場する、宇宙戦艦ヤマトの姉妹艦「銀河」を、1/1000スケールでプラモデル化したもの。

今回同社の公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、主砲を打つ「銀河」が描かれたパッケージとなっている。

(C)西粼義展／宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会