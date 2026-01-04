女優の小泉今日子（59）が、3日放送のBSフジ特番「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（通常回は木曜後10・00）に出演。会社を設立した当時の苦労話などを告白した。

この日はドラマで共演した飯島直子と韓国2人旅。そこで仕事の話になると、小泉は2月に60歳を迎えたら「数カ月丸々休もうと思っている」と話し、「“次、どんな風に生きたいと思うのか”を感じたいの」と還暦以降の人生の歩み方を考えると明かした。

小泉は「だいたい40歳になったら、こうしよう。50歳になったらこうしよう、と計画を立てるタイプ。50歳になったら会社を作ろうと思った」と振り返った。

2015年に製作会社「明後日」を設立。18年に独立し、「明後日」で舞台の制作やプロデュース業などを行っている。飯島からは「10年経ちましたよね」と拍手された。

活動について、小泉は「手応えが色々あった」という。児童と保護者を対象にした紙芝居、朗読イベントを開催したり、世論などについての討論会や、フリーマーケットの売り上げでシングルマザーの支援をしたり、と様々な活動をしてきた。

「この世界の中では小さい活動だけど、誰かの役には立っていたい、ということができたらいいな」と活動に対する思いを吐露。「逆に会社としては借金を抱えたりすることもあるんだけど、それを返すのが励み」と前向きになった理由も語った。だからこそ「10年間走り続けてきたから、ちょっと休みたい」と、休養期間を設ける理由を語っていた。