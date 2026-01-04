パティスリーピネードの苺スイーツが勢ぞろい♡旬を味わう苺フェア開催

パティスリーピネードから、旬の国産苺を贅沢に使った“苺づくし”の新作スイーツが登場します。可愛らしいビジュアルだけでなく、黒糖風味のパンナコッタやアールグレイ香るタルトなど、冬ならではのこだわりを詰め込んだ6品が勢ぞろい。苺の甘酸っぱさや果実感を楽しめるラインアップは、自分へのご褒美にも大切な人とのティータイムにもぴったり♡期間限定の特別な味わいで、心ときめくひとときを過ごしてみませんか。

旬の苺を楽しむ新作3品

今回フェアの注目は、新作『苺のパルフェ』（780円（税込））。

黒糖風味のパンナコッタにスポンジ、ディプロマットクリーム※1、苺ゼリーを重ね、トップにはフレッシュな国産苺を飾った贅沢な一品です。

層ごとに変わる食感と味わいは写真映えもばっちり♡

さらに、２段ケーキ『Amour❤～アムール～』は4号4,200円（税込）・5号4,980円（税込）で販売。ピンクのグラサージュとベルローズが彩る華やかな仕上がりで、お祝いにもぴったり。

アールグレイ香る『苺と紅茶のタルト』（680円（税込））は、香ばしいタルト生地にカスタードと苺を敷き詰めた大人の味わいです。

紅茶の余韻が広がり、冬のティータイムが華やぐスイーツに仕上げられています。

苺の魅力を生かした人気スイーツ3品

ふんわり食感が魅力の『苺のムース』（570円（税込））は、苺ジュレとカスタード風味ソースを合わせた優しい甘みがポイント。

シナモン香るミルクゼリーが奥行きを添え、口に運ぶたびに異なる表情を楽しめます。

『苺のレアチーズ』（590円（税込））は、レアチーズムースに苺と透き通るゼリーを重ねた爽やかな一品。甘酸っぱい苺との相性が良く、軽やかな後味で最後まで飽きずに楽しめます。

また、イートイン限定『季節のブリュレパフェ 苺の誘惑』（1,600円（税込））はキャラメリゼしたブリュレ、苺、苺ゼリー、パイクラム、バニラアイスが重なる豪華なパフェ。

異なる食感が重なり合う層のハーモニーは必食です。

※1：ホイップクリームとカスタードクリームを合わせたクリーム

※2：伊勢原店・星天qlay店・春日井店のみ販売

心ときめく苺フェアへ♡

国産苺の魅力をさまざまな形で堪能できるパティスリーピネードの苺フェア。華やかな２段ケーキからご褒美パフェまで幅広く揃い、シーンに合わせて選べるラインアップが魅力です。

どのスイーツも丁寧に仕上げられ、苺の甘酸っぱさと冬の美味しさをしっかり感じられるものばかり。

旬の苺が主役のこの季節に、ピネードで心に残るスイーツ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪