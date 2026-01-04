プロ野球・西武は4日、ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を表明していた郄橋光成投手との契約合意を発表しました。

広池浩司球団本部長は「メジャー契約の話があったなかで、今季もライオンズでプレーすることを選んでくれて、心強く思います。郄橋光成投手は、チームにとって非常に大きな戦力です。本人も強い覚悟を持ってシーズンに臨むと思いますので、キャリアハイの成績を残し、チームの勝利に大きく貢献してくれることを期待しています」とコメントを発表。2026年シーズンの活躍に期待を寄せました。

郄橋投手は2014年ドラフト1位で前橋育英高から西武に入団。ルーキーイヤーから8試合に先発し5勝2敗で防御率3.07をマークしました。その後も先発右腕として躍動。一時期は勝ち星が遠のきましたが、2025年シーズンには24登板で8勝9敗、防御率3.04をマークしました。

なお同じくポスティングでのメジャー移籍に臨んだ今井達也投手は、日本時間3日にアストロズとの3年契約を結んだことが明かされました。