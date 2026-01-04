FC東京は4日、韓国代表GK金承奎（キム・スンギュ＝35）と元デンマーク代表DFアレクサンダー・ショルツ（33）との契約を更新したと発表した。2人は昨年6月に途中加入し、守備再建の立役者となっていた。

今夏に迫るW杯北中米大会に向け、青赤から4大会連続出場を目指す金承奎は、クラブを通じて「2026シーズンもFC東京という素晴らしいチームでまたプレーできて本当に幸せです！ケガをしてから、復帰をさせてくれてここまでプレーできるようにしてくれたクラブに、必ず優勝という結果で恩返しできるように、精一杯東京のためにプレーします。応援よろしくお願いします」とコメントした。

さらに、ショルツも「2026シーズンもこのクラブでプレーできることがとてもうれしいです。加入した初日から温かく自分を迎えてくれました。自分が加入した6か月からさらに積み上げ、我々のレベルを向上させ、たくさんの試合に勝利できることを望んでいます。より自分の責任も大きくなると思いますが、自分のパフォーマンスを上げてその責任を果たしたいと思います。ファン・サポーターのみなさま、これまでのサポートをありがとうございました。我々はとても感謝しています。2026シーズンも引き続き大きなサポートをよろしくお願いします」と意気込んだ。