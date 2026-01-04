J1アビスパ福岡は4日、FWシャハブ・ザヘディ（30）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。

元イラン代表のザヘディは187センチ、78キロの長身ストライカー。ウクライナ1部のゾリャ・ルガンスクが保有権を持っていた2024年、ロシアのウクライナ侵攻に伴う国際サッカー連盟（FIFA）の特例措置で加入。同年にチーム最多の9得点をマークすると、昨年完全移籍した。しかしシーズン序盤から不調が続き、5月に母国イランで両側鼠径（そけい）ヘルニアによる腹腔（ふくくう）鏡下鼠径ヘルニア修復術の手術を実施。リハビリ中にイスラエルのイラン空爆で避難を強いられるアクシデントもあった。

6月にチームに合流した後もゴールは遠く、リーグ戦は21試合に出場して無得点。8月の天皇杯4回戦、鹿島戦での1得点にとどまった。9月27日のJ1リーグ広島戦を最後に出場機会がなかっただけに、けがが多い元スイス代表のナッシム・ベンカリファ（33）とともに去就が注目されていた。

ゴールへの嗅覚とシュート力はチーム屈指。守備への献身性と戦術理解度も高まっており、福岡で再び輝きを取り戻すべく汗を流す。