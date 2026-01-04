ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】宮崎市の建物火災で消防車両出動 学園木花台南2丁目付近 … 【続報】宮崎市の建物火災で消防車両出動 学園木花台南2丁目付近 約2時間10分後に鎮火（1月4日午前10時27分ごろ発生） 【続報】宮崎市の建物火災で消防車両出動 学園木花台南2丁目付近 約2時間10分後に鎮火（1月4日午前10時27分ごろ発生） 2026年1月4日 12時53分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 宮崎市消防局指令課によると、4日午前10時27分ごろ、同市学園木花台南2丁目付近で一般建物火災が発生し、消防車両が出動した。同日午後0時37分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 宮崎・延岡市で未明に火災により消防車両出動 建物火災に変更して約20分後に鎮火（1月4日午前3時26分ごろ発生） 長崎・佐世保市で未明に発生の火災で消防隊出動 天神4丁目の汐入児童公園付近 約13分後に鎮火（1月4日午前2時48分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, マンション, 仏壇, 長野, 床暖房, 海, 思いやり, 上田, 静岡, グループウェア