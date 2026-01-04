ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 長崎・佐世保市で未明に発生の火災で消防隊出動 天神4丁目の汐入… 長崎・佐世保市で未明に発生の火災で消防隊出動 天神4丁目の汐入児童公園付近 約13分後に鎮火（1月4日午前2時48分ごろ発生） 長崎・佐世保市で未明に発生の火災で消防隊出動 天神4丁目の汐入児童公園付近 約13分後に鎮火（1月4日午前2時48分ごろ発生） 2026年1月4日 12時39分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県佐世保市消防局によると、4日午前2時48分ごろ、佐世保市天神4丁目の汐入児童公園付近で発生したその他火災で消防隊が出動した。同3時1分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 宮崎・延岡市で未明に火災により消防車両出動 建物火災に変更して約20分後に鎮火（1月4日午前3時26分ごろ発生） 佐賀・基山町で建物火災 小倉関谷橋北北西124檀婉瓠〔1時間後に鎮圧（1月3日午後5時4分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 神奈川, フローリング, 大船, 徳島, 在宅医療, 思いやり, ホテル, 仏壇, 静岡