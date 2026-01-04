YOASOBI、本日初回放送TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OP主題歌「アドレナ」が配信リリース！新イラストビジュアルも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが、結成以降使用してきたイラストビジュアルを新たに更新することを発表した。新しいイラストビジュアルは、『THE BOOK 3』のアナログレコードジャケットも手がけた中国出身のイラストレーター 清巳（QINGYI）が、Ayaseとikuraを新たに描き下ろし制作したものとなっている。結成から7年目を迎え、年末には日本人アーティストとして最大級となるアジアでの10大ドーム＆スタジアムツアーを控えるなど、J-POPアーティストとしてかつてないスピードで前人未踏の新たなシーンを切り拓いてきたYOASOBI。キービジュアルを一新し、次なるステージへと向かう彼らの強い意志が込められた最新ビジュアルに是非注目してほしい。

＜YOASOBIコメント＞

結成時から長らく使ってきたイラストビジュアルをこの度一新いたしました。

YOASOBIらしく、何事にも臆することなくチャレンジし続ける気持ちを忘れず、新たなビジュアルと共に2026年も駆け抜けていきたいと思います。

また、YOASOBI本日21時30分より初回放送を迎えるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のOPテーマおよびEDテーマを担当。そして、そのOPテーマ「アドレナ」が、本日配信リリースとなった。

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。

本楽曲「アドレナ」は、同作のアニメOPテーマとして書き下ろされた楽曲で、津山冬が執筆した原作小説『Magical』をもとに制作された。小説『Magical』は、アニメ放送に先駆け、佐野へ思いを馳せる瑞稀の前日譚と、そこから始まる学園生活の様子を描いた作品となっている。

その物語を起点に、まっすぐで不器用な恋心を描いた本楽曲は、アップテンポでコミカルなサウンドと目まぐるしい展開が重なり合い、恋の高揚と迷走を鮮やかに映し出す一曲に仕上がっている。楽曲リリースにあたって、コンポーザーAyaseからのコメントも到着した。

ぜひ、今夜のアニメ放送とあわせて楽しんでほしい。

＜Ayaseコメント＞

新曲「アドレナ」をリリースすることになりました。TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマとして書き下ろしたこの楽曲は、主人公瑞稀のストレートな恋心をアグレッシブに表現したパワフルなラブソングとなっております。

2026年1発目の新曲、この楽曲を皮切りに本年も勢いよく突き進んで参ります。

●楽曲情報

2026年1月4日(日)配信リリース

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OPテーマ

YOASOBI

「アドレナ」

作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura

配信リンクはこちら

https://forms.sonymusicfans.com/campaign/yoasobi-adrena/

原作小説：「Magical」(津山冬 著)

https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/

配信リリース日未定

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』EDテーマ

YOASOBI

「BABY」

作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura

●作品情報

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』

2026年1月4日（日）より順次放送開始

TOKYO MX：1月4日(日)より 毎週日曜21:30〜

BS11：1月4日(日)より 毎週日曜22:30〜

MBS：1月4日(日)より 毎週日曜25:20〜 ※初回放送時間は25:05〜

CBCテレビ：1月4日(日)より 毎週日曜26:06〜 ※初回放送時間は26:44〜

RKB毎日放送：1月6日(火)より 毎週火曜26:30〜

配信情報

2026年1月4日(日)22:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信。

※第1話のみ、地上波放送終了後に第2話と共に配信

その他配信プラットフォームにて1月4日(日)22:00より地上波放送終了後に順次配信

U-NEXT／アニメ放題／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／ABEMA／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／AnimeFesta／バンダイチャンネル／Netflix／TELASA(見放題プラン)／J:COM STREAM(見放題)／milplus見放題パックプライム／TVer／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル ほか

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

【スタッフ】

原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇 詩宜

プロップデザイン：原 由知

色彩設計：伴 夏代

CG監督：西牟田祐禎 （※）

美術監督：市倉 敬

撮影監督：魚山真志

編集：柴田香澄

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ

【キャスト】

芦屋瑞稀：山根 綺

佐野 泉：八代 拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波 南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山 潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田 航

野江伸二：古屋亜南

神楽坂真言：日野 聡

主題歌

OPテーマ：YOASOBI「アドレナ」

EDテーマ：YOASOBI「BABY」

●ライブ情報

YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027

＜大阪公演＞

京セラドーム大阪

2026年10月24日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年10月25日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 ( 平日12:00-17:00 ）

＜愛知公演＞

2026年11月7日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月8日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）

＜北海道公演＞

2026年11月14日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月15日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：WESS info@wess.co.jp

＜福岡公演＞

2026年11月28日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月29日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）

＜東京公演＞

2026年12月5日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年12月6日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

TICKET

指定席 14,000円（税込）

ファミリーチケット・大人［着席指定］ 14,000円（税込）

ファミリーチケット・子供［着席指定］ 8,000円（税込）

※ファミリーチケットは公演中、必ず座ってご観覧いただくお席となります。立ち上がってのご観覧はできません。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません） ”

※お子様も1名につきチケット1枚が必要となります。 ”

※ファミリーチケットは、大人の方のみ、お子様のみでのご入場はできません。

※ご入場時にお子様のご年齢が確認できるものをご提示していただく場合がございます。お子様の年齢が確認できる健康保険資格確認書・住民票などをご持参ください。

※お申込み代表者様から2親等までをご家族とさせていただきます。（2親等とは、「父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者」を指します）

※お申込み代表者様（保護者）は、18歳以上（公演日当日）とさせて頂きます。ご兄弟姉妹でお申込みの場合、代表者様が18歳以上（公演日当日）で、未成年のご兄弟姉妹をご同伴者とする場合は問題ございませんが、代表者様含め、未成年だけでのお申込みはできません。

※別のご家族グループと組み合わせてのお申込みはできません。

※ファミリーチケットのリセールは大人、子供の各組み合わせがあります為、リセール出品の際はお手持ちの全てのチケット枚数を出品していただきます。

年齢制限／枚数制限

指定席

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、１名につき1枚のチケットが必要。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞無料。

※お1人様4枚まで（複数公演申込可能）

ファミリーチケット

※公演当日4歳〜小学生以下のお子様連れのご家族様限定の着席指定のチケットです。(3歳以下膝上鑑賞無料、ただし保護者1名につきお子様1名まで) ”

※子供チケットは4歳〜小学生以下のお子様が対象です。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません/複数公演申込可能）

注意事項

＊入場時にご来場者全員の身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。

＊すべてのお客様の手荷物検査を行います。

＊本公演のチケットは、「チケット不正転売禁止法」の対象となる「特定興行入場券(特定チケット)」となります。

＊譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

＊公演中止・延期の場合を除き、いかなる場合でもチケット代の払戻は行いません。

＊客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

＊お席によっては演出の一部が見えない、または見えにくい場合がございます。予めご了承ください。

＊公演当日はスマートフォンのみ撮影可能（静止画・動画とも）

＊チケット受付の各サイト内にて、お申込み・ご購入における注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

オフィシャルファンクラブ YOA’S

https://yoasobi-fc.com/s/n135/?ima=4314

＜清巳（QINGYI）プロフィール＞

中国出身のイラストレーター。現在は東京を拠点に活動し、幻想性のあるビジュアル表現を特徴とする。

YOASOBI 『THE BOOK 3』アナログレコードのジャケットを手がけたほか、日本国内外のプロジェクトに携わる。

本作では Ayase と ikura を描き下ろし、YOASOBI が次なるフェーズへと進む姿を象徴するアーティストビジュアルを提示した。

©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

