お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が、3日に放送されたフジテレビ「アベレー女 比べたがるオンナたち」（後11・50）に出演。夫にイラッとする瞬間について語った。

この番組は世の女性たちが「つい自分と他人を比べてしまう瞬間」をテーマに気になる女性のさまざまな“平均値”を調査。ゲストに結婚5年以内の女性芸能人を招き、「新婚女性にまつわるアベレージ」についてトークを繰り広げた。

「100万回の激怒みたいな…マジやばいっすよ」と切り出した信子。「例えば、（夫は）車とかバイクいじるの好きなんでよく外で作業している。戻ってきて、手を洗っているのに冷蔵庫見たら油ついている。そこには食品入ってるよ、油ついちゃダメだよ！って」と怒り心頭の様子。

不満が積み重なっているようで「もうありすぎて…」と頭を抱え「普通のご家庭と一緒の、靴下丸まってるのが落ちてるとか。もうこんなん当たり前」とぶっちゃけ。「ウチ、家事本当に1割くらいしかできてない。旦那もできないんで、1割しかできてない。だから8割家事できてない廃墟と一緒。本当にヤバいんですよ、今」と切実に訴えていた。