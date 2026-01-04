STARTO ENTERTAINMENTのファンクラブサイト「ファミリークラブオンライン」が4日までに更新され、昨年末から年初にかけて配信された「カウンダウンコンサート」での配信不具合を謝罪した。

カウコンは旧ジャニーズ事務所時代の1996〜2022年に恒例開催され、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催。Snow Manら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福した。

「2025年12月31日配信の公演『COUNTDOWN CONCERT 2025 2026 STARTO to MOVE』につきまして、アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑をお掛けしましたこと心よりお詫び申し上げます」と配信の不具合を謝罪した。

また「本公演につきまして、下記の通り見逃し配信期間を延長いたします」と報告。「見逃し配信の開始まで今しばらくお待ちください」と呼びかけた。

見逃し配信は7日午後10時から17日午後11時59分まで。視聴チケット販売期限は11日午後9時半まで（チケット販売期限の延長なし）という。