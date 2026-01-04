テーブス海が2カ月ぶりにコートに立つ…ハムストリング負傷から2カ月ぶりに実戦復帰

アルバルク東京のテーブス海が、2026年1月3日に行われた広島ドラゴンフライズとのB1リーグ第18節GAME1で、約2カ月ぶりに実戦復帰を果たした。

テーブスは2025年11月2日の千葉ジェッツ戦に出場して以来、戦線を離脱していたが、新年初戦となるこの日、ホームのTOYOTA ARENA TOKYOでついにコートへ復帰。試合は79－87で敗れ、個人的にも12分00秒の出場で、5得点1リバウンドとスタッツを残した中、制限された出場時間の中で存在感を示した。

試合後のメディア対応で、テーブスは「まずは復帰できたことを非常にうれしく思います。アルバルクのメディカルスタッフ、特にリハビリから復帰までの長い期間、毎日見てくれた佐藤（寛輝ヘッドトレーナー）さんには本当に感謝しています」と、復帰を支えたスタッフへの感謝の言葉を口にした。

負傷箇所については「左太もも裏（ハムストリング）」であることを明かし、診断当初は復帰時期が未定だったという。「人によっては20週間、短い人で8週間と言われるケガでしたが、最終的に9週間ほどで戻ることができました。自分のキャリアを考えても無理はしたくなかったので、痛みも違和感も完全になくなってから戻りたいと伝え、メディカルスタッフも賛成してくれました。今は完治して戻れています」と、慎重なプロセスを経ての復帰であったことを強調した。

不在期間中のチームについては、「連敗が続いたり、ポイントガード陣にケガ人が出たりと最初は辛かったですが、12月は連勝もあり、チームとして手応えを感じていました。自分が戻ることでそのリズムを邪魔したくない、フィットしなければならないという思いの一方で、自分らしくプレーしたいという難しい心境もありました」と振り返った。

この試合ではプレータイムに制限があり、主に前半の12分間に出場。第1クォーターの最初のプレーでポストアップから得点を挙げた場面については、「バスケットができるだけでうれしかったので、最初のプレーで攻めていいと言われた時はうれしかったですね。リハビリ期間中に下半身が使えない分、上半身のウェイトを強化してきたので、その厚みのメリットが出たかなと思います」と手応えを語った。

また、11月の日本代表活動（FIBAワールドカップ2027アジア地区予選、対チャイニーズ・タイペイ）を欠場したことにも言及。「ケガをする前からコンディションが良くなかったこともあり、（男子日本代表のトム・ホーバスヘッドコーチと）相談して今回は休ませてもらうことになっていました。その後に肉離れをしてしまったのですが、代表にはいつでも呼ばれれば行くつもりだと伝えています」と、今後の代表復帰にも意欲を見せた。

2026年の抱負については、「まずは健康に、チーム全員がそろってバスケットができることを願っています。すぐに天皇杯というタイトルを狙えるチャンスがあるので、そこに向けてもしっかり準備していきたい」と前を向いた。

文＝入江美紀雄

【動画】2026年のクラブ初得点をポストアップからのパワープレーで決めたテーブス海