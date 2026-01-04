4日放送の日本テレビ系『ウルトラマンDASH』（よる6時30分から放送 ※一部地域をのぞく）に、第102回箱根駅伝で総合優勝し、3連覇を果たした青山学院大学陸上競技部が出演。24時間テレビチャリティーマラソンを完走したSUPER EIGHTの横山裕さんとチームを組み、『駅伝対決』に挑みます。

『ウルトラマンDASH』は、“日本を代表する超一流アスリート＝ウルトラマン”が日常空間を舞台に超高難度のミッションに挑戦するスペシャル番組。城島茂さん、横山さん、timeleszの松島聡さん、SixTONESの森本慎太郎さん、なにわ男子の藤原丈一郎さんたちが出演します。

■青山学院大学陸上競技部＆横山裕 駅伝対決リベンジ

タスキをつなぎ電車よりも早くゴールを目指す『駅伝対決』。去年19秒差で敗れた“富士山麓最強山登り電車”へのリベンジを目指します。箱根駅伝5区で区間新記録を樹立し“シン・山の神”となった黒田朝日選手や、8区で区間新記録を打ち出した塩出翔太選手など、原晋監督率いる青学最強メンバーと、秘密のトレーニングを行いパワーアップしたという横山さんが、富士山の麓で圧巻の走りを見せます。

■“そっくりスイーツ”見破り企画 二宮和也らが挑戦

一流パティシエによって作られた、本物そっくりなスイーツを見破る企画には、俳優の篠原涼子さんや、SixTONESのジェシーさん、さらに、嵐の二宮和也さん、timeleszの菊池風磨さんらが出演。歯ブラシや、時計、大谷翔平選手モデルのスパイクにかぶりつきます。

他にも、サッカー元日本代表で出場試合数歴代1位の記録を持つ遠藤保仁さんや、東京五輪スポーツクライミング・銅メダリストの野口啓代さんなど、スポーツ界のレジェンドが出演。超高難度なミッションに挑戦します。