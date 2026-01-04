立憲・野田代表「遺憾の意を表明せざるを得ない」「正当性あるか極めて疑問。いくら何でもやり過ぎだ」トランプ政権のベネズエラ大規模攻撃受け

立憲民主党の野田佳彦代表は4日、三重県伊勢市で記者会見し、アメリカのトランプ大統領がベネズエラへの大規模攻撃を実施しマドゥロ大統領を拘束したことについて、「遺憾の意を表明せざるを得ない」と述べた。

会見で野田代表は、「同盟国であろうと、『力による現状変更は許さない』、『紛争は平和的な解決を行う』という日本の外交の鉄則に沿って判断するのが基本だ」とした上で、「国連憲章や国際法に照らして正当性があるのか、今回は極めて疑問だ。遺憾の意を表明せざるを得ない」と述べた。

そして、「国連に加盟している主権国家に対して行う行為としては、そう簡単に正当化できる話ではない。いくら何でもやり過ぎだ」と強調した。

さらに野田代表は、「ロシアがウクライナの侵略を正当化する可能性だって出てくる。アジアでも、同じような衝動に駆られる国が出てくるかもしれない。世界にとって悪影響しかない」と述べた。

また、野田代表は、「1月2日に高市首相はトランプ大統領と電話会談しているが、その時にきちんと事前に説明があったのか。事後に説明があったのか。政府の姿勢もただしていきたい」と述べた。