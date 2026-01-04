流通業界の悩みのタネの1つである「再配達」。実は隣国・韓国ではそもそも「再配達」という概念が希薄だ。その背景には「完全置き配」ともいえるシステムがあった。この利便性は日本でも実現可能なのか。効率化の陰にあるリスクと向き合い、最適解を探る必要がある。（NNNソウル支局 西山聡）

■「増える荷物」と「深刻な人手不足」…韓国でも

近年のネットショッピング市場の拡大に伴い、私たちの生活はかつてない利便性を享受している。しかしその半面、日本の配送業界は深刻な課題に直面している。宅配便の取扱量は増加の一途をたどる一方で、ドライバーの人手不足が深刻化し、業界全体の非効率性を高めている。その象徴が「再配達問題」だ。環境省の推計で、宅配便の約1割が再配達となっていて、このコストと手間が大きな重荷としてのしかかっている。その解決の一端となりそうな事例が、お隣・韓国にあった。

■韓国で確立された「完全置き配」

韓国で生活する人の大多数が利用するネット通販サイト「クーパン」。家電や日用品はもちろん、野菜や肉、牛乳などの生鮮食品も取り扱い、注文した翌日に配送されるサービスを全国規模で展開。もはや生活に欠かせない存在として圧倒的な存在感を示す。

注目すべき点は、配送場所だ。オートロックのマンションであっても、昼夜…もっと言えば深夜早朝を問わず、自室のドアの前まで配送されるシステムが導入される。徹底した非対面型の配達サービス、いわば「完全置き配」なのである。

なぜ、こんなことができるのか。実はクーパンの利用者は、注文時にオートロック玄関の暗証番号を登録し、配達員はその情報をもとにマンション内に自由に入ることが可能になっている。さらに配達員側にも利点がある。インターホンを押す必要がないため、一度マンション内に入れれば、複数の世帯に連続して配達することが可能になり、非常に効率的だ。この「完全置き配」システムは、人との接触がはばかられたコロナ禍で急速に発展したという。

■日韓で異なる“セキュリティー”感覚

ただ、配送業者とはいえ、部外者がオートロックを突破して共用スペースに出入りされるのは、日本の感覚からすると商品の盗難や防犯面での不安が拭えない。それでも「完全置き配」が急速に普及した背景には、「監視社会」とも言える韓国の防犯体制にありそうだ。

韓国の防犯カメラ設置台数は日本と比べて圧倒的に多く、民間施設はもちろん、公共の場でも政府主導で設置が推進されてきた。韓国統計庁によると、2022年時点で全国におよそ1960万台が設置されている。韓国の人口が約5200万人なので、人口1000人当たり380台が設置されているという計算だ。

韓国ではこの防犯を目的とした「監視」によって安心感が浸透している。実際に、比較的小さなカフェから大規模なショッピングモールのフードコートに至るまで、席を取るために、スマートフォンや購入したばかりの商品などが堂々と机の上に置かれている状況は頻繁に目にする。

また複数の韓国人の知人に聞いたところ、マンションの共用スペースと自宅内のプライベート空間との間に明確な線引きがあり、「自室のドアを開けない限り安全だ」と考えていて、この点も、多くの日本人の感覚とは異なるものだと感じた。

こうしたことを背景に、利用者と配達員がともに恩恵を受けられる「完全置き配」のシステムは、部外者がマンションへ自由に出入りするリスクを上回るものとして認識され、その「信頼」を獲得したのだ。

■日本でも「完全置き配」を検討

こうした配達方法は日本でも応用できるだろうか。日本の国土交通省は2025年、配達員がオートロックを解錠できるシステムの開発支援の検討を始めた。同じようなシステムはすでに少なくとも2万棟超のマンションで導入されているが、大手宅配業者に限定されるため、システムを共通化することで、多くの業者が利用できるようにする目的だ。「荷物の伝票番号を使って受取人が登録した荷物に限り、配達時に一時的に解錠できる」というこのシステム。配達員の身元や解錠日時なども記録されるという。

ただ、マンションの管理組合などの合意がなければ導入しないなど、まずは防犯やセキュリティーが考えの土台にある点では韓国と一線を画している。国交省は早ければ来年度にも導入したい考えを示している。

■日本版「完全置き配」は…課題も

それでも、プライバシーの意識が高い日本の国民の理解を得られるかは課題として残る。また導入にあたり費用の発生は避けられず、共同住宅であれば住民間のコンセンサスが必須だ。導入がスムーズに進むかどうかは未知数であり、その間にもドライバー不足の状況は刻一刻と深刻化する。

過剰なリスク対策により、効率性や利便性が失われることは避けるべきではある。しかし、利便性とのトレードオフによって生まれた隙は、たった一度の代償で大きな損害へと発展する可能性も否定できない。

まさに韓国は、その騒動の渦中にある。前述のネット通販サイト「クーパン」では2025年11月、3370万件の個人情報の流出が判明した。韓国メディアによると、集合住宅のオートロックの暗証番号も含まれていたという。今後の利用者の増減について、「大きく影響はしない」との見通しを示すメディアもあるが、信頼を損なったのは疑いようのない事実だ。

利便性の追求が優先されがちな時代だからこそ、サービスを成立させる根幹が安心と安全に関する「信頼」であることは、言うまでもなく、利用者の声を細かく拾いながら、最適解が導き出されることを期待したい。