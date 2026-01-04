ちゃんみな、韓国で出産した理由明かす 無痛分娩予定も想定外の出来事「痛すぎて…」
【モデルプレス＝2026/01/04】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、2026年1月3日放送のテレビ朝日系育児家事特化バラエティー「夫が寝たあとに」（毎週火曜深夜0：15〜※一部地域を除く）に出演。韓国で出産した理由を明かした。
【写真】ちゃんみな、韓国人のイケメン夫とキス ウエディングドレス姿
ちゃんみなは2024年7月7日、韓国のラッパー・ASH ISLAND（アッシュ・アイランド）と結婚。同年11月1日に第1子の出産を発表した。ちゃんみなは韓国で出産したことを前置きし、その理由について「私が陣痛とかでなにかあったときに（夫に）通訳できる自信がないと思って。夫は日本語がわからないので、連携できないのが嫌だと思って韓国で産んだんです」と告白。また、病院選びについては「夫がいろんな病院に行って見学して、いろいろ聞いてくれたりして一番いい病院を選んでくれて」と明かしていた。
出産で驚いたことを聞かれると「気持ちが良かったです」と回答。共演者から「韓国は自然分娩？それとも無痛が普通？」と韓国での出産方法について質問が飛ぶと、ちゃんみなは「無痛分娩が大体なんですけど、選べるんですよ」と説明し「私は無痛を選んでて」と無痛分娩を選択していたことを伝えた。
無痛分娩は背中から脊髄の近くなどに麻酔を投与する必要があるが、ちゃんみなは当時、食べつわりにより35kg体重が増加していたそう。出産時について「でも私太りすぎてたんで脊髄が探せなくて。ブスブス（注射器を）刺されちゃって、痛すぎて…。結果的に自然分娩」と麻酔が投与できなかったことから、自然分娩に切り替えたことを明かした。また、「陣痛はめっちゃ痛かったですけど、それより気持ち良いが勝ちました」「『おおお？出たー！』みたいな」と出産時に感じた気持ちよさを語っていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】ちゃんみな、韓国人のイケメン夫とキス ウエディングドレス姿
◆ちゃんみな、韓国で出産した理由
ちゃんみなは2024年7月7日、韓国のラッパー・ASH ISLAND（アッシュ・アイランド）と結婚。同年11月1日に第1子の出産を発表した。ちゃんみなは韓国で出産したことを前置きし、その理由について「私が陣痛とかでなにかあったときに（夫に）通訳できる自信がないと思って。夫は日本語がわからないので、連携できないのが嫌だと思って韓国で産んだんです」と告白。また、病院選びについては「夫がいろんな病院に行って見学して、いろいろ聞いてくれたりして一番いい病院を選んでくれて」と明かしていた。
◆ちゃんみな、出産は「気持ちが良かったです」
出産で驚いたことを聞かれると「気持ちが良かったです」と回答。共演者から「韓国は自然分娩？それとも無痛が普通？」と韓国での出産方法について質問が飛ぶと、ちゃんみなは「無痛分娩が大体なんですけど、選べるんですよ」と説明し「私は無痛を選んでて」と無痛分娩を選択していたことを伝えた。
無痛分娩は背中から脊髄の近くなどに麻酔を投与する必要があるが、ちゃんみなは当時、食べつわりにより35kg体重が増加していたそう。出産時について「でも私太りすぎてたんで脊髄が探せなくて。ブスブス（注射器を）刺されちゃって、痛すぎて…。結果的に自然分娩」と麻酔が投与できなかったことから、自然分娩に切り替えたことを明かした。また、「陣痛はめっちゃ痛かったですけど、それより気持ち良いが勝ちました」「『おおお？出たー！』みたいな」と出産時に感じた気持ちよさを語っていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】