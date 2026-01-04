冬も「カーキ」が推し！【niko and ...】40・50代に似合う「おしゃ見えアイテム」

ニュアンス感のある色味で、カジュアルにもきれいめにも振れる「カーキ色」。ミドル世代が冬コーデに盛り込むなら、おしゃれ見え & 防寒が叶いそうな羽織りものが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【niko and ...（ニコアンド）】から登場したベストとジャケット。カジュアルとこなれ感を両立したカーキ色のアイテムは、冬の毎日コーデで主役になりそうです。

ミリタリーな雰囲気が漂うキルティングベスト

【niko and ...】「リバーシブルキルトベスト」\6,399（税込・セール価格）

明るめのカーキ色で、ダークトーンに沈みがちな冬コーデにほどよい軽さを足してくれるキルティングベスト。コンパクトなシルエットでプラスワンしやすく、寒い時期にはインナーとしても活躍しそう。リバーシブル仕様で2通りのデザインが楽しめたり、Wジップで着方をアレンジできたりと、着こなしの幅を広げてくれる優秀アイテムです。

襟のボアが可愛らしいワンポイントに

【niko and ...】「メンバー襟トレルワークジャケット」\12,500（税込）

襟のボアやアシンメトリーな肩のステッチが目を引く、カジュアルなワークジャケット。襟のボアは取り外し可能で、コーデに合わせたアレンジが楽しめます。ウエストをキュッと絞るとシルエットが変化して、メリハリのある着こなしに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

