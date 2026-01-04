第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。給水では、昨年も話題になった選手と給水係のやり取りが今年も見られた。

7区を走った佐藤愛斗（2年）は、並走した給水係とボトルをぶつけて“乾杯”。青学大は昨年も、9区を走った田中悠登に給水係の片山宗哉がドリンクを渡した後、自分のボトルと乾杯。並んでおいしそうに口をつけていた。

今大会も生まれた“名場面”。X上では「今年もやったんだ（笑）」「恒例ですね」「毎回テンション上がる」「去年田中アナがやった乾杯が今年も」「給水も各校それぞれのドラマがあっていいよね」「ステキなシーンでした」「乾杯をもっとおいしく」「恒例行事になってる笑」などとコメントが書き込まれていた。

昨年乾杯をした田中は当時、自身のXにて「乾杯をもっとおいしく 最高の力水、ありがとう！」と箱根駅伝を協賛するサッポロビールのキャッチコピーをもじった言葉をアップ。「しっかりスポンサーに配慮してるところ好き」などと話題になった。卒業後は福井放送にアナウンサーとして入社。今大会、3日の復路でラジオの文化放送にゲスト解説として登場した。



（THE ANSWER編集部）