栃木シティに鈴木武蔵が加入

栃木シティは1月4日、昨季まで横浜FCに所属していた元日本代表FW鈴木武蔵を完全移籍で獲得したと発表した。

背番号は「9」を着用する。新天地に実力者を迎えたクラブの姿勢に、ファンからは「栃木シティの補強が諸々すごい」と反響を呼んでいる。

現在31歳の鈴木は桐生第一高から2012年にアルビレックス新潟に加入。その後、水戸ホーリーホック、松本山雅FC、V・ファーレン長崎、北海道コンサドーレ札幌を経て20年夏にはベルギーのベールスホットへ移籍し、欧州での戦いも経験した。帰国後はガンバ大阪、札幌、横浜FCを渡り歩き、昨年末に契約満了となっていた。

日本代表経験も持つ185cmの大型ストライカーは、数年前に栃木シティの練習に参加した際のエピソードを披露。「その時はまだ社会人リーグでしたが上に上がれるポテンシャルが凄くあるクラブだなと思いました」と振り返り、「全ての力を栃木シティに注ぎJ1昇格の力になれたらと思います」と決意を語っている。

J2初参戦ながら積極的な補強を続けるチームに、SNS上では「やはり武蔵だったね」「ウワサ通りの選手が来ましたね」「栃木シティの補強が諸々すごい」「補強がエグい」「本当にきた！」「期待しかない」といったコメントが寄せられている。J1での実績も十分なストライカーの加入は、昇格組の栃木シティにとって大きな原動力となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）