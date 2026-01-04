正月競馬から単勝で万馬券を出した穴馬にＳＮＳでは衝撃が走っている。４日に行われた京都５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル＝１８頭立て）で初陣を制したのは、単勝オッズ１７０・６倍で１３番人気のタイキルッジェーロ（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父リオンディーズ）。３連単の配当が１５９万５８２０円の大波乱を演出した。

斎藤新とコンビを組んだ同馬は好スタートから積極策でハナ争いへ。序盤で外から迫ってきたオーブフレッシュにハナを譲り、離れた２番手をスムーズに追走。そのまま迎えた直線で一気にギアを上げると、直線半ばで逃げたオーブフレッシュをとらえ、ゴール前は外から猛追してきた１番人気のフォーチュンライドを頭差でしのいだ。勝ち時計は１分５０秒５（良）。

評判の高いメンバー相手の金星だった。１番人気に推されたフォーチュンライドはリステッド２勝のエアロロノアの半弟。さらに２０２４年セレクトセールで落札額が１億９０００万円に及んだベラジオヴァレル（１１着）、母が米国Ｇ１馬のウィスカーパッド（４着）などを押し退けての勝利だった。

人気薄の激走にＳＮＳでは「まさかの大金星」「お年玉ありがとう！」「荒れまくりですね」「凄いお年玉」「三連単当てた人おるんか…！」「これぞ実戦向きってやつか」「買えんってｗ」「完全に消しだった」「脳を焼かれた」「えー超人気薄じゃない？」「新春から酷いな」など驚きの反応が寄せられている。