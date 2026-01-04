横山裕、“シン・山の神”黒田朝日率いる青学陸上部と激走 『ウルトラマンDASH』ミッション連発
城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、4日放送の日本テレビ系『ウルトラマンDASH』（後6：30〜後9：54※一部地域を除く）に出演。アスリートらと対決する。
きのう3日まで行われた『第102回箱根駅伝』で3連覇し、9回目の総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部が参戦する。全長約6キロの勾配険しい山間の道のりで、電車よりも早くゴールを目指す難関ミッションが再び訪れる。昨年惜しくも19秒差で電車に敗北を喫した青山学院大学陸上競技部が、リベンジマッチに挑む。
箱根駅伝5区で驚異の区間新記録を樹立し“シン・山の神”となった黒田朝日をはじめ、8区で区間新記録を打ち出した塩出翔太ら、原晋監督率いる青学最強メンバーに加え、昨年の24時間テレビチャリティーマラソンを完走した横山が、マル秘トレーニングでパワーアップし、参戦する。原監督は「今回は史上最強軍団！富士吉田の魔のS字カーブを攻略する！」とコメント。藤原、梅沢富美男、エース（バッテリィズ）の応援を受け、富士山の麓をウルトラマンたちが全力疾走。黒田朝日が富士吉田の急勾配坂道で、再び圧巻の走りを見せる。
これまで数々の奇跡を起こしてきた同番組の代名詞「サッカースゴ技チャレンジ」の今回の舞台は、神奈川・横浜。ロンドンバスの窓から飛んでくるボールを、わずかなスペースで“ビタ止め神トラップ”し、再びバスの窓へシュートで返すことはできるのか。サッカー元日本代表で出場試合数歴代1位の記録を持つ、遠藤保仁が、華麗なテクニック＆正確なキックで、番組史上最高難度のミッションに挑む。
遠藤は「動くバスから発射されるブレ球は初めてでめちゃくちゃ難しい。しかし成功させるためにここに来た！」と気合十分。森本、松木安太郎、尾上右近らの目の前で、衝撃展開が起こる。
昨年の世界陸上でも大活躍を見せたスプリンター・小池祐貴、守祐陽、水久保漱至の3人が、70メートルスタートを先行する時速約30キロのピザ宅配バイクと550メートルのコースをリレー形式で対決する。小池は「硬いアスファルトの上をスパイクなしで走るのは、普段のトラック競技と環境が違ってかなり難しい」と分析。難題だらけのミッションを、ウルトラスプリンターたちはクリアすることができるのか。
鍵となるのは、一瞬のミスが命取りとなる“バトンリレー”。横山、藤本美貴、小峠英二（バイきんぐ）が見守る中、前代未聞の対決が火蓋を切る。
昨年の世界陸上で世界新記録が更新され、話題にもなった棒高跳の企画も登場。オリンピックや世界選手権などの国際大会も経験してきた元日本代表の荻田大樹が、浅草商店街の真ん中で高さ5メートルの壁を飛び越える超高難度ミッションに挑戦する。松島、高杉真宙、谷まりあ、商店街の人々に見守られながら、普段の競技と全く異なるコンディション下で、棒高跳びレジェンドはミッションをクリアすることができるのか。
今年3月に開通予定の徳島南部自動車道では、前代未聞のミッションも。東京五輪スポーツクライミングで銅メダルを獲得し、日本人として初のW杯王者にも輝いたレジェンドクライマー野口啓代が挑む。城島、本田望結、あばれる君、工藤理子（STU48）の声援を受けながら、映画さながらの迫力満点のクライミングアクションを連発する。高速道路を走るバス、表面がツルツル滑る車体、厳しい寒さが襲う環境下で、クライミング女王は超高難度ミッションクリアを目指す。
ウルトラ職人＝一流パティシエによって作られた、本物そっくりなスイーツの数々が登場する名物企画も実施する。新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン』からは、篠原涼子、ジェシー（SixTONES）、久保田悠来が参戦。歯ブラシや、時計、大谷翔平モデルのスパイクにかぶりつく。さらに、『ニノさん』からは、二宮和也（嵐）＆菊池風磨（timelesz）らが登場する。
