俳優の石田ゆり子（56）が、約1カ月ぶりにInstagramを更新。“ステキなおうち”でごちそうを味わう無防備なプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】生活感あふれる石田ゆり子の自宅＆お正月満喫ショット

たくさんの猫や犬と生活している石田。Instagramでは、猫たちが入ってはいけないという“秘密の部屋”や、朝日が差し込むオシャレなリビングでくつろぐ飼い猫の姿、バスタオルを広げて乾かしている写真など、生活感あふれる自宅の様子を発信している。

2024年10月には、プライベートで親交がある俳優の板谷由夏（50）が自宅に遊びに来た事を報告。石田の愛犬を板谷が溺愛している姿を披露していた。

お正月を満喫している“無防備”な姿を披露

2026年1月2日は約1カ月ぶりにInstagramを更新し、最新ショットを投稿。

「ステキなおうちで新年のごちそうをいただいてます。投稿が少なくていろんなかたから元気なの？と言われてました。元気です。本年もどうぞよろしくお願い致します」と、お正月を満喫している“無防備”な姿を披露している。

この投稿にファンからは、「お元気そうで安心しました」「いいな〜ステキなおうちのごちそう」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）