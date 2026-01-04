TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうは北日本と東日本の日本海側で降っている雪や雨は次第に強まり、沿岸は風も強く、吹雪く所があるでしょう。Uターンラッシュで移動の予定がある方は、念のため、最新の交通情報をご確認ください。太平洋側や西日本は日差しがありますが、北よりの風がやや強く吹きそうです。晴れる所は、空気の乾燥にご注意ください。

予想最高気温です。全国的にきのうより高くなり、平年の気温を下回るような厳しい寒さは、少し和らぐ予想です。ただ、冷たい北風が吹きつけますので、日差しがあっても暖かい服装がおススメです。風を通しにくい装いが良さそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:-1℃　釧路　:1℃
青森　:1℃ 　盛岡　:4℃
仙台　:7℃　 新潟　:7℃
長野　:7℃ 　金沢　:9℃
名古屋:10℃　東京　:12℃
大阪　:11℃　岡山　:11℃
広島　:11℃　松江　:9℃
高知　:13℃　福岡　:11℃
鹿児島:13℃　那覇　:20℃

週間予報です。あすからあさっては北日本や東日本で大雪や吹雪となるおそれがあり、西日本でも雪の降る所があるでしょう。水曜日から木曜日も日本海側で、雪や風の強い状態が続きそうです。

この先の気温は全国的に平年並みかやや低く、体にこたえる厳しい寒さが続きそうです。太平洋側はしばらく乾いた晴天が続きますので、火の取り扱いにご注意ください。