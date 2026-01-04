東京・笹塚で見つけた52年つぎ足しの自慢の“暗黒つゆ” ドランク塚地がうなる「麺がつゆを持ってきてくれる」
お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が出演するBS日テレの番組『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』が、1月5日午後10時から放送される。今回の舞台は東京・笹塚と初台。創業52年を誇る老舗の立ち食いそば店や、東京屈指と評される名物かき揚げそばを味わいながら、人情あふれる街歩きを楽しむ。
【動画】「おいしそう！」創業52年「柳屋」で自慢の暗黒つゆとそばを堪能する塚地武雅
最初に訪れたのは、東京都渋谷区笹塚。住宅街を歩く中で、日本伝統俳句協会の事務所を見つけた塚地は、かつて俳句番組の司会を務めていた縁から事務所を訪問。先生とともに街を歩きながら俳句を詠む「吟行」に挑戦することになった。笹塚十号通り商店街で地元の人々と触れ合いながら、次々と俳句を詠んでいく塚地。その腕前にも注目が集まる。
お目当ての立ち食いそば店は、商店街に店を構える老舗「柳屋」。創業52年、創業当時からつぎ足し続けてきたつゆは、都内屈指の黒さを誇る、“つゆ”として知られている。このつゆを求めて遠方から訪れる客も多いという。店主は、常連客から番組の存在を知り、ちょうどそのタイミングで取材のオファーがあったことから、この番組を最後のテレビ取材にすると決めたと明かす。
身が引き締まる思いで暖簾をくぐった塚地は、店のおすすめであるきのこ天そばにジャガイモ天をトッピング。真っ黒なつゆの中から現れる麺をすすり、「麺がつゆを持ってきてくれる」と表現し、麺とともに受け継がれてきた深い味わいを堪能した。店主の温かい人柄にも触れ、心もお腹も満たされた塚地は、最後に一句を詠み、この日の旅を締めくくった。
続いて訪れた2軒目は東京・初台。新国立劇場の目の前にあるそばうどん店「加賀」は、立ち食いそば好きの間で東京屈指の味と評される人気店だ。名物のアツアツかき揚げそばを豪快に味わう様子が、アンコール放送として届けられる。
『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』は、塚地が全国各地を巡り、庶民の味方である立ち食いそばを通じて人情や出会いを描く番組。こだわりと温もりが詰まった一杯とともに、心和む時間を届ける。今回も、老舗の味と街の空気をじっくり味わえる放送となりそうだ。
