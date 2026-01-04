昨年1月の大統領就任式で並び立つマドゥロ大統領（右）と妻のシリア・フローレス氏/Juan Barreto/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）3日未明、南米ベネズエラのマドゥロ大統領と共に、妻で最高顧問のシリア・フローレス氏も米軍によって寝室から引きずり出され、拘束された。夫妻はすぐに国外へ連行された。今後米国で、麻薬の密輸に関する罪での裁判にかけられる見通しとなっている。

マドゥロ氏が「シリタ」と呼ぶフローレス氏は、10年以上にわたりファーストレディーの地位にある。ただし、「チャビスモ（チャベス主義）」として知られるベネズエラの社会主義運動の公式用語では同氏を「第1戦闘員」と呼んでいる。同氏は30年以上に及ぶマドゥロ氏のパートナーであり、その間に独自の政治的資本を構築。ベネズエラで最も影響力のある女性の一人とみなされるようになった。

フローレス氏は1956年、ベネズエラ中部のティナキージョという町で生まれ、首都カラカス西部の労働者階級の地域で育った。自らの貧しい出自をしばしば強調するマドゥロ氏とはチャベス主義運動の初期に出会った。労働法と刑法を専門とする弁護士であるフローレス氏は、運動の名称の由来となったウゴ・チャベス氏をはじめとする軍将校たちに法的支援を提供した。チャベス氏らは92年、当時のペレス大統領を打倒しようとして捕らえられた。これを受け、軍の中佐だったチャベス氏の警護チームに所属していたマドゥロ氏は、チャベス氏の釈放を求める運動を展開した。

この運動を通じて知り合ったフローレス氏とマドゥロ氏はそれ以来切っても切れない関係を保っているが、前者は独自の政治的路線を切り開いていった。チャベス氏が大統領に選出された翌年の2000年、フローレス氏は国会議員に初当選。05年にも再選を果たし、翌年には女性初の国会議長となった。前任のマドゥロ氏は、チャベス政権の外相に就任した。

在任中、フローレス氏はジャーナリストの議会への立ち入りを禁止した。また、数十人の親族を国会職員として雇用したことでも批判を浴びた。スペイン紙「ラ・バングアルディア」のインタビューに答えた同氏は、そうした苦情が正式に申し立てられたことはないと主張。中傷を目的としたキャンペーンだとの認識を示した。ただ実際に親族を雇用したことについては認め、「実力に基づく採用だった」と説明した。

熱烈なチャベス支持者

12年、フローレス氏はチャベス氏によって司法長官に任命された。15年に作成した自身のSNSのプロフィルには、一時「チャベスの娘」を自称する記述があった。

フローレス氏とマドゥロ氏は、20年間の交際を経て13年7月に結婚した。その少し前に、マドゥロ氏は当時の野党候補を破って大統領選挙に勝利していた。

シモン・ボリバル大学の政治学博士で准教授のカルメン・アルテアガ氏はCNNの取材に答え、フローレス氏について、政治的に重要な経歴を持つことからファーストレディーになって以降も多くの人が影の実力者、あるいは最高顧問とみなしていると述べた。「結婚してからは非常に目立たなくなった。公の場でほとんど発言せず、注目を集めようともせず、一歩引いた態度を取っている」（アルテアガ氏）

舞台裏で権力を振るう

カナダ・ウェスタン大学の助教で政治学者のエステファニア・レジェス氏はCNNに対し、フローレス氏の権力を定量化することは困難だと指摘。その権力が「舞台裏」で行使され、制度化されていないことが理由だという。

レジェス氏によれば近年のフローレス氏は、母親に相当する存在として脇役を演じているように見える。そこには選挙を戦う人物以外の姿で国民との関係性を深めようとする意図があるという。

ベネズエラではチャベス氏が離婚して以来、長年ファーストレディーの称号は使用されていなかった。政権に就いたマドゥロ氏は、「ファーストレディー」を「貴族的な概念」だと主張し、フローレス氏の称号を「第1戦闘員」とした。

甥が米国で有罪判決

マドゥロ政権発足後、表舞台に出る機会が大幅に減少したフローレス氏だったが、15年にはその名が再び注目を集めることになった。甥（おい）2人がハイチで米麻薬取締局（DEA）の潜入捜査官に逮捕されたからだ。容疑は麻薬の密輸だった。フローレス氏はこの事件を誘拐と称したが、甥は2人ともニューヨークで裁判にかけられ、コカインを米国に密輸する共謀罪で禁錮18年の判決を受けた。 22年、2人は両国間の囚人交換で釈放された。

フローレス氏は18年、カナダ当局から他の13人の当局者と共に制裁を受けてもいる。これは米州機構（OAS）がマドゥロ政権による人道に対する罪の犯行を報告した翌日のことだった。

フローレス氏は17年に新憲法制定のための制憲議会選で当選を果たし、立法府に復帰する。今回の拘束時にも国会議員の地位にあった。

物議を醸す人物

シモン・ボリバル大学のアルテアガ教授によると、フローレス氏はフェミニスト的な提案を推進することで際立った存在ではない。本来社会主義は女性を含む抑圧された人々を擁護する主張を展開するが、フローレス氏自身が掲げるのはあくまでもチャベス主義の政策であり、フェミニスト的な政策とは認識されていないという。

アルテアガ教授はフローレス氏について、マドゥロ氏ほど世論の注目を集めていないものの同程度に物議を醸している人物だと指摘。「現在フローレス氏は不人気で、マドゥロ氏と同じイメージを持たれている。両氏は緊密に協力しており、世論は彼らを一体とみなしている」と述べた。

マドゥロ氏の再選が議論を呼んだ24年の大統領選挙期間中、フローレス氏は夫に同行して複数のイベントに参加。ステージで一緒にダンスを披露したこともあった。