DAIGO、新年祝う直筆イラスト公開「縁起がよさそう」「なんとも言えない表情が好き」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが1月4日までに、自身のオフィシャルブログを更新。新年を祝う手描きのイラストを披露し、話題となっている。
【写真】国民的女優の47歳夫「ヘタウマ」話題の直筆干支イラスト
DAIGOは「2026 あけおめ」と題してブログを更新。「HAPPY NEW YEAR！ 2026！ あけおめ！」と挨拶し、「午年！ DAIGO年男です！ 馬のように駆け抜けていきます！」と手描きの馬のイラストを投稿した。
この投稿にファンからは「縁起がよさそう」「ヘタウマ」「なんとも言えない表情が好き」「幸せな1年になりますように」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
