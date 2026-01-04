“離婚危機を告白”SHIHO、夫の秋山成勲が結婚記念日を祝うことなく寂しさ吐露…娘の電話も通じず
モデルSHIHOが韓国の地上波番組に登場する。
去る1月3日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』では次週の予告が公開された。
この日の予告では、日本のトップモデルであり、格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻SHIHOが登場した。
自己管理のプロらしく、SHIHOは朝からパックを貼り、さまざまな漢方薬と紅参を摂取するなど、朝のルーティンを公開し、目を引いた。
続けて映像には、大きく成長した娘のサランちゃんが長期休みに入って一緒に過ごし、SHIHOは散らかったホテルの部屋とよく物をなくす自分の姿に戸惑った。
特に、SHIHOは放送基準で16度目の結婚記念日を迎えるとし、秋山のプレゼントを期待した。サランちゃんは直ちに父に電話をかけて尋ねたが、秋山は「うん、買ってない」と答えた。これを聞いたSHIHOは「ひどい」と寂しさを表した。
なお、SHIHOと秋山成勲は2009年に結婚し、2011年に娘のサランちゃんが生まれた。
最近、SHIHOはバラエティ番組『靴を脱いでバツイチフォーメン』（原題）に出演し、夫に「3、4カ月会えなかった。今は私も韓国によく来るので、月に1度くらい会っている」と明らかにしている。
