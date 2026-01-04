日本でモデル活動中のヨンア、2度の離婚を経験していた…韓国の番組で伝えられた近況が話題

女優兼モデルのヨンアの近況が、韓国の番組を通じて伝えられた。

【写真】ヨンア、大富豪夫との結婚生活公開

去る1月3日、韓国で放送されたバラエティ番組のMBC『全知的おせっかい視点』では、女優コ・ジュンヒの日常が公開されたなか、彼女の25年来の親友ヨンアが登場し、目を引いた。

同日、コ・ジュンヒはヨンアに会うために日本を訪れた。2人は高校時代、モデル活動をしながら出会った後、長い間友情を繋いできた。コ・ジュンヒは、「ロデオ通りでとてもきれいに見えて、先に声をかけた」とヨンアと親しくなったきっかけを思い出した。

久しぶりに韓国の番組に姿を現した彼女は、変わらぬ美しさとともに率直な話術で存在感を放った。

（写真＝MBC）1枚目：左からヨンア、コ・ジュンヒ

特に、2人の会話が恋愛の話になったなか、ヨンアは「私が離婚を2回して子供を産んだ間、あなたは何をしたの」と自身の近況を一文で整理し、彼女ならではの話法を見せた。

これに対し、スタジオでは「何年にもわたる近況を一気に聞いた」という反応が出るなど、笑いが続いた。

なお、ヨンアは2009年に韓国人男性と結婚し、2013年に離婚を伝えた。翌年の2014年には日本人の事業家と結婚し、2016年に男の子の誕生を伝え、2024年に再婚から10年で離婚した。

（記事提供＝OSEN）