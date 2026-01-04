年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「日本史」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

* * * * * * *

その１：豊臣兄弟！

＜秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった＞26年大河ドラマ『豊臣兄弟！』語りは安藤サクラさんに。初回は15分拡大版で1月4日放送開始！

https://fujinkoron.jp/articles/-/19478

ーーーーー

2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』。放送開始日は2026年1月4日（日）で、初回は15分拡大版として放送予定です。

ドラマのキービジュアルや語り、音楽についての情報が発表となった際の記事を改めてお伝えいたします。

その２：吉原の闇

本郷和人『べらぼう』平均寿命「22.7歳」。生理が来ればすぐに客を取らされ、吉原から出られないまま人生を終えて…＜生れては苦界 死しては浄閑寺＞女郎の一生から見た「吉原の闇」

https://fujinkoron.jp/articles/-/16318

ーーーーー

日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描いた2025年度の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。

今回は「吉原の闇」について先生が解説！

その３：参勤交代の裏側

参勤交代には大金がかかる。江戸から最も離れた薩摩藩の道中経費は約17億円。宿泊費、人足費…河川の増水で足止めされると滞在費がかさむ要因に

https://fujinkoron.jp/articles/-/18580

ーーーーー

江戸時代の参勤交代は、幕府が大名の力を削ぐための施策であったなどとされ、マイナスのイメージが強いものでした。

しかし、豊橋市美術博物館学芸員の久住祐一郎さんは、「近年大きくその定説が変わった」と語ります。久住さんが明かした参勤交代の実態とは？

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「日本史」にまつわる内容を紹介いたしました。

豊臣秀長、吉原の闇、参勤交代の知られざる裏側…。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。