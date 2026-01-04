年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「朝ドラ」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

その１：『ばけばけ』高石あかり

『ばけばけ』トキ役の高石あかり「朝ドラヒロインはいちばんの夢でした。日に日に自分が強くなっている気がして。クスッと笑っていただけるような朝ドラをお届けしたい」

https://fujinkoron.jp/articles/-/19048

高石あかりさん（高ははしごだか）がヒロインを務めて、現在放送中の2025年後期連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。ドラマは明治時代を舞台に、松江の没落士族・小泉セツをモデルにした物語です。

セツの夫は、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲。ヒロインの松野トキ役を高石さん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

「朝ドラのヒロインが夢だった」という高石さんに作品への思いを伺いました。

その２：『あんぱん』河合優実

『あんぱん』朝ドラ初出演の河合優実、「蘭子はのぶより頑固かも。豪を失った蘭子の反戦の思いを伝えることに意義を感じて」壮行会後の思いが通じる場面は「力が入った」

https://fujinkoron.jp/articles/-/17005

今田美桜さんがヒロインを務めた2025年前期の連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしと、妻・暢の夫婦をモデルとし、＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じました。

俳優の河合優実さんが演じたのぶの妹・蘭子は、控えめな性格でせりふが少ないキャラクターでしたが、河合さんが視線や仕草、表情でその感情を表現して大いに話題に。

その河合さんに蘭子役への思いを聞きました。

その３：『おむすび』仲里依紗

朝ドラ『おむすび』出演の仲里依紗「ギャルになりたくて１５歳で芸能界入り。金髪、全身ヒョウ柄、パラパラまで…伝説のギャル・歩役がうれしかった」

https://fujinkoron.jp/articles/-/15904

2024年度後期のNHK連続テレビ小説『おむすび』でヒロインの姉を演じた仲里依紗さん。《伝説のギャル》という役柄が「ピッタリ」と話題になりました。

私生活でも好きなファッションに身を包む姿や、飾らない人柄が世代を問わず人気を集めている一方、「以前は求められるイメージを演じていた」と語る仲さんが殻を破ったきっかけとは…。

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「朝ドラ」にまつわる内容を紹介いたしました。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

