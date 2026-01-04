現代の60代は《人生でいちばん自由な選択ができる黄金期》だと作家の有川真由美さんはいいます。しかし一方で、60代はなにかと家族や親せきから、あてにされる時期でもあり、まわりに振り回されて、「あっという間に70代」ということにもなりかねません。60代でさらに花開く人と、そうでない人の違いはどこにあるのでしょうか？有川さんの著書『60歳から、うまくやっている人がしていること』より、軽やかに生きる人たちの素敵な習慣を紹介します。

【書影】「人生でいちばん自由な選択ができる黄金期」を生きる人たちの素敵な習慣を紹介する、有川真由美さん著書『60歳から、うまくやっている人がしていること』

* * * * * * *

60歳からは複数の収入源をもつ

経済的満足と、精神的満足を手に入れるために

60代で働いている人はどんな仕事をしているのだろうと、私の友人や知人を見渡してみると、ひとつの仕事に専念している人よりも、複数の仕事をもつ《マルチワーカー》のほうが多いのです。

たとえば、こんな感じ。

・イタリアンシェフ＋料理教室の先生＋農家民宿の経営者＋大工

・ラジオ番組のディレクター＋アナウンサー＋保育園の理事＋音楽イベントの主催者

・自宅カフェの経営者＋大学の講師＋会員制セミナーの主宰者

・陶芸家＋陶芸教室の先生＋保護司

・編集プロダクション会社の社長＋作家＋編集者

40代50代では会社勤めやひとつの仕事だけやっていた人も、定年退職や状況の変化によって「こんなこともできそう」と挑戦したり、まわりから「こんな仕事やってみない？」と声をかけられたりして、自然に複数の仕事をもつ《マルチワーカー》になっていったのです。

多くはメインとなる本業があって、そこから派生したサブ的な仕事をする《副業タイプ》ですが、なかには「どれがメインかわからない」と、複数の仕事を並行してやっている《複業タイプ》もいます。

マルチワーカーとして働くメリット

フリーランス的な働き方をする場合、いくつかの収入源があったほうが安心で安定するもの。

また、本業では培ったスキルを活かして生活を支える仕事をし、副業では興味や、やりがいのある仕事……というように目的を分けて働くこともできます。

ほかにもメリットとして、複数のコミュニティとつながるので世界が広がること、新しい分野に挑戦することで成長を実感できること、フルタイム労働よりも自由度が高く、柔軟な働き方ができることなどがあります。

マルチワーカーとして働くことは、「安心」「やりがい」「人とのつながり」「成長」「自由」をもたらすのです。

注意すべき点は、忙しくなりすぎると心身の健康を損なうこと、優先順位がわからなくなると、どれも中途半端になってしまうことでしょうか。

ライスワーク・ライクワーク・ライフワーク

無理のないスケジュール調整と、「生活のためか、生きがいのためか」などの目的をはっきりさせることが重要です。

働き方や仕事観を考えるときに、よく「ライスワーク」「ライクワーク」「ライフワーク」という言葉が使われます。

１：ライスワーク（Rice Work）ご飯を食べるための仕事→報酬：お金

２：ライクワーク（Like Work）好きでやっている仕事→報酬：楽しさ、心の満足

３：ライフワーク（Life Work）人生をかけて取り組む仕事・活動→報酬：生きがい、生きる意味、自己実現

20〜40代は生活の基盤をつくるために、ライスワークの比重が大きいものですが、50代60代以降はライスワークを減らして、ライクワーク、ライフワークへ比重を移していくのが、心豊かに生きる道といえましょう。

私は30代から「文章や写真で伝えること」を本業、かつライフワークにしようとしてきましたが、当初はそれだけでは生活が成り立たず、いくつものアルバイトを掛け持ちして補てん。本業に専念できるまで、数年かかりました。

「やってみる」を繰り返すうちに…

ライクワーク、ライフワークというのは、お金にならないことがほとんど。ライスワークを組み合わせることで、夢を追いかけたり、気軽に挑戦できたり、使命感をもって活動できたりするのです。

やりたいことに邁進するためにも、複数の仕事ができると便利。……と言うと、「自分は器用ではないから、ひとつの仕事しかできない」と言う人がいます。

もちろん、ひとつの仕事で「ライス・ライク・ライフワーク」がカバーできたら、すばらしい。しかし、むずかしいことではなく、マルチワークは楽しみでもあるのです。

マルチワーカーたちは、「とりあえず1日だけやってみよう」と遊び感覚で、小さく試すことから始めているもの。

「やってみる？」と頼まれたときに、「やりたい！」と気軽に応えるので、依頼も多く、仕事の幅が広がっていくのでしょう。

「やってみる」を繰り返すうちに、想定外の仕事に出くわすこともあるのです。

幸せな働き方のコツ：「ライスで安心・ライクで楽しみ・ライフでやりがい」を意識する

60代が働ける場所は、いくらでもある

「年の功」を味方につける仕事選びをしましょう

60代が仕事を探すときに突き当たるのが、「歳をとるほど、仕事はなくなる」という心配。

それは、若い人と同じ土俵で仕事を奪い合っているからでしょう。

たとえば、求人誌で仕事を探そうとすると、まず年齢の壁に突き当たります。

2007年の法改正によって年齢制限は撤廃され、60代の雇用も増える傾向にあるようですが、若者と同じようにこれからも仕事をしようとすると、体力や記憶力、スピードなど自信がない面がある。

接客業などは若さや見た目を優先されることもあるかもしれません。

しかし、決まったことを繰り返すルーティンワークではなく、60代は「年の功」を味方にして、その人の持ち味を活かすフィールドがいくらでもあるのです。



経験から得たスキルを活かす（写真提供：Photo AC)

60歳からの仕事は「自己肯定感」が鍵に

「年の功」とは、長年の経験から得た知恵やスキル、判断する力、人を見る目、コミュニケーション力、人間関係力などの人としての英知。AIが人に取って代わる現代では、むしろ、このような情緒的、感覚的な見地が必要とされているのです。

とくに、包容力のあるやさしさや器の大きさなど、精神的な「年の功」は、直接的な仕事ではなくても、じつはだれもが渇望していて「彼がいるから職場が穏やか」「彼女から元気をもらっている」など、必要とされる存在になるはずです。

もうひとつ、60歳からの仕事を考えるうえで鍵となるのが、「自己肯定感」。

職場や家庭から離れても、「自分には価値がある」「役立てている」と誇りをもてる仕事は、自分を活かせて、人の力にもなれているので、働きがい、生きがいになり、生き生きと働き続けていけるのです。

【60代が自己肯定感をもてる仕事】には、つぎのようなものがあります。

《１》経験やスキルを伝える仕事（教えることで、自分の経験に意味が生まれる）：習い事の先生、学校や塾の講師、専門技術や伝統技術の継承者、コンサルタント

《２》助けを必要とする人をサポートする仕事（社会を支えることで誇りを感じられる）：保育補助・学童関係のスタッフ、介護・福祉関係のスタッフ、心理カウンセラー

《３》感謝されやすいサービス業（人が喜ぶ姿を見る充実感がある）：料理人、マッサージ師、ヨガインストラクター、観光ガイド、冠婚葬祭のスタッフ

《４》人とのつながりを生み出す仕事（人に頼られることが活力になる）：お見合いコーディネーター、喫茶店・バーの店員、民泊の経営者、フリマの主宰者

《５》創作や表現をする仕事（形として完成するので自分の存在価値を感じやすい）：執筆家、画家、陶芸家、工芸品作家、音楽家

これはほんの一部ですが、意外にたくさんあると思いませんか？

今後、需要が増える「60代が自己肯定感をもてる仕事」は？

60代が自己肯定感をもてる仕事は「喜ばれて感謝される」「経験や強みが生きる」「社会とのつながりをもてる」、この3つを満たすものであることがわかります。

逆に、自己肯定感がもてない仕事は、「どんなにがんばっても感謝されず、成果や努力が認められない」「年齢ゆえにできないことを実感し、まわりから軽視されやすい」「だれの役に立っているか見えず、虚むなしさを感じやすい」など、自分のことを好きになれずに、大切に扱えない仕事です。

60代が自己肯定感をもてる仕事のなかでも、人の話を聞いたり、癒やしたり、力になったりして精神的な支えになる仕事は、今後ますます需要が増えるでしょう。

現代人は物質や情報には恵まれている分、心は渇いた状態。多くが孤独を抱えていて、心の奥で「自分の存在を認めてほしい、肯定してほしい」と渇望しています。

ビジネスライクでなく、「心の通い合い」が欲しいのです。

以前のマンションの管理人（60代）は、いつも笑顔で「いってらっしゃい」「おかえりなさい」と声をかけてくれる気持ちのいい人でした。

高齢の住人たちの世間話につき合ったり、苦情にも全力で応えたりしてくれるので評判がよく、誠実な仕事ぶりが認められて、管理会社でエリアマネージャーとして採用され、キャリアアップしていきました。

仕事は人間の感情から生まれていることを、再確認する時期なのかもしれません。

幸せな働き方のコツ：自己肯定感をもてる鍵は「感謝される」「強みが生きる」「社会とのつながり」

※本稿は『60歳から、うまくやっている人がしていること』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。