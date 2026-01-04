【脳活おりがみレッスン５】紙を丸めて筒状にするだけ！『だるま』の折り方
四角い紙を折ってさまざまな形を生み出す日本の伝統的な遊び、おりがみ。手先を動かすことは脳にもよい影響がたくさんあるようです。紙の種類や色を選んだり、指先に集中したり、作りながら友だちと会話したり……。楽しく折ることを習慣にして、元気な脳を維持しましょう（撮影：本社･奥西義和）
* * * * * * *
＜『ペンギンの折り方』はこちら＞
紙を丸めて筒状にするだけ！
『だるま』
難易度★☆☆
新年の開運を願うおりがみだるま。
紙を丸めて筒状にするだけだから、お子さんでも簡単です。
ポイントは顔の部分。裏側の白い部分が顔になるので、表（色がついた側）をどれくらい折り込むか、いい塩梅を見つけてください
１）縦横に折り筋をつける
２）下の角を中心に合わせて折り上げる
３）折った部分を中心線に向けて折り上げる
４）折った部分を下側に開く
５）上の角と折り筋の〇を合わせて、左右のはしを内側に折る。下の角を中心に向かって折る
６）下の部分を折り筋に沿って折り上げる。白いスペース（顔になる部分）をある程度残して上の角を下に折る
７）上の角がはしから少し出るように折り上げる
８）折り筋に沿って上の部分を下向きに折る
９）顔と、胴の部分を描き込む
10）指や鉛筆に（９）を巻いて丸みをつける