1月4日から、2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送がスタートします。仲野太賀さん演じる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長です。歴史の教科書にも載っていない彼は、いったいどのような人物なのでしょうか？今回は、書籍『図解 豊臣秀長』をもとに、歴史研究者で東大史料編纂所教授の本郷和人先生に解説をしていただきました。

【書影】2026年大河ドラマで話題「豊臣兄弟」のことがみるみるわかる！監修：本郷和人『図解 豊臣秀長』

豊臣兄弟出生のナゾ 秀吉と秀長は異父兄弟？

秀吉と秀長は異父兄弟、つまり母親は同じだけど父親が違う兄弟だというのが通説です。

しかし、父親も同じだったのではないかという説もあります。

柴田勝家との賤ケ岳（しずがたけ）の戦いの際、秀吉方の武将・中川清秀を見殺しにする形で討ち死にさせてしまったことで秀吉は秀長を叱責していますが、このときに秀吉は「お前と俺とでは、種が違う！」と秀長に言い放ったという話が『老人雑話』という書物に出てきます。この影響もあって、秀吉と秀長は異父兄弟であるというのが長らく通説とされてきました。

しかし、『老人雑話』は秀吉の子飼いの家臣・加藤清正に仕えた江村専斎（えむらせんさい）という医師の談話集で、彼が老人になってから聞き書きによってまとめられたものです。信憑性については疑問視されており、これをそのまま史実と見るわけにはいきません。

木下弥右衛門と竹阿弥

『太閤素生記』によれば、秀吉の父は「木下弥右衛門」で、秀長の父については「秀長は竹阿弥（ちくあみ）の子であるから、幼名を小竹（こちく）といった」と書かれています。

竹阿弥にゆかりのある幼名を名乗っていたことからも、秀長は竹阿弥の子とされてきました。

秀吉には秀長のほかにも姉が一人、妹が一人います。通説では、姉と秀吉の父親が木下弥右衛門で、秀長と妹の父親が竹阿弥（筑阿弥ともいう）だったと解釈されています。

木下弥右衛門は、戦場で受けた傷がもとで亡くなっています。つまり、秀吉の母親は夫の弥右衛門と死別したのち竹阿弥と再婚し、生まれたのが秀長というわけです。

辻褄が合わない？

ところが、弥右衛門が亡くなったのは天文12（1543）年とされています。

これを秀長の生年と照らし合わせると、辻褄が合わないという指摘があります。



豊臣秀吉像（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

秀長の生年は同9年あるいは10年とされています。秀吉の母が、弥右衛門が亡くなるより前から竹阿弥と密通していたと考えない限り、秀長の父も弥右衛門でなければおかしい、という指摘です。

もっとも、弥右衛門が戦場で負った怪我のために農作業ができず、女手ひとつでは二人の子ども（秀吉とその姉）を育てられなかった秀吉の母は、弥右衛門の生前に彼と別れて竹阿弥との再婚に踏み切り、竹阿弥との間に秀長と妹が生まれた、という可能性もあります。そう解釈すれば、秀長の生年と弥右衛門の没年は矛盾しません。

父親について語ったという記録

そうかと思えば、『甫庵太閤記』には「秀吉の父は竹阿弥」と書かれており、豊臣兄弟の父親については史料によってかなりの混乱が見られます。この混乱は、秀吉も秀長も父親について語ったという記録が史料にまったく存在しないために生じたものと考えられます。

秀吉・秀長兄弟が父親のことをどう思っていたのかはわかりませんが、自分たちの父親について一切語らなかったというのは、一体どんな理由があったのでしょう。

確かに秀吉は、血のつながりのない養父の竹阿弥とは折り合いが悪く、家を飛び出して流浪の旅に出たと伝わっていますが、実父の弥右衛門とはどうだったのでしょうね。

※本稿は、『図解 豊臣秀長』（興陽館）の一部を再編集したものです。