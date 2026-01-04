人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気に楽しく暮らすための知識をご紹介します。

* * * * * * *

腹八分目に医者いらず

江戸時代の儒学者・貝原益軒は『養生訓』の中で、「食事は腹八分を適量とし、ものたりないくらいがちょうどいい」と述べています。

食事は控え目のほうが体の調子がいいということを経験的に感じていたのでしょう。

「腹八分目に医者いらず」ということわざは、医学的に見ても正しい健康法です。

動物実験では、20％のカロリー制限をすると、体重だけではなく、体脂肪、血圧、血糖値、中性脂肪値などが大きく改善しています。



現役時代と同じように食べていたら…



（写真：stock.adobe.com）

しかし、実際に腹八分目で留めるのは、なかなか難しいもの。

現役時代には多くのシニアが、朝食は出勤前の７時前後、昼食は12〜13時前後、そして夕食は早い人なら19時頃という食生活を送っていたでしょう。

リタイア後は時間に追われる生活から解放されているはずですが、長年の習慣はそうそう抜けないもので、「若い頃よりもお腹はすかなくなったが、７時に朝食、12時に昼食という習慣はくずせない」というシニアが多いのではないでしょうか。

しかし、老後は基礎代謝量は減りますから、現役時代と同じように食べていたら間違いなく太ります。

「ごはんのおかわりを控える」「もうちょっと食べたいところで我慢する」のが健康の秘訣。腹八分目どころか、腹六分目でもちょうどいいくらいです。

とくに気をつけたいのが夕食で、就寝の３時間前までにはすませておきたいもの。食後すぐに眠ってしまうと、体内に蓄積されるエネルギーが多くなり、肥満の原因になります。

やむを得ず夕食が遅い時間になってしまった場合は、野菜中心のスープや雑炊のように、消化がよくカロリーが低めのものを食べるようにしてください。

