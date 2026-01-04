【星野リゾート】春休みのテーマパーク旅をもっと楽しく。「1955東京ベイ」に学生限定プランが登場！
「1955 東京ベイ by 星野リゾート」は、2026年1月15日(木)〜3月14日(土)の期間、学生限定の特別宿泊プラン「Enjoy Spring！カレッジプラン」を販売。1955年ごろのアメリカをモチーフにした同ホテルは、テーマパーク旅をより便利で快適に楽しめる滞在を追求しており、今年も仲間との思い出作りをあと押しする内容となっている。
【写真】2nd Roomで菓子パーティーのイメージ。ホテルでは滞在中も仲間と楽しめる特典も
本プランは、18歳以上の大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象とした学生限定の宿泊プラン。2人利用の場合は1泊1人あたり7000円、5人利用では1泊1人あたり4000円と、人数が増えるほどお得になる料金設定が特徴。仲間同士で気軽に泊まり、テーマパークとホテル滞在の両方を楽しみたい学生に向けた内容だ。
■背景
1月から3月は学生の春休みシーズンにあたり、旅行需要が高まる時期である。調査(※)によると、卒業旅行で行きたい場所としてテーマパークは上位に挙げられ、旅行で重視される点として「友人や家族との時間の共有」が最も多い結果となっている。こうしたニーズを受け、同ホテルでは滞在中も仲間と楽しめるゲームやフォトミッションなどの特典を用意した。
(※)卒業旅行の実態を調査！男女で異なるSNSの使い方、平均予算や誰と行くかまでを徹底解説。株式会社マイナビ マーケティング・広報ラボ
■ゲームの結果で割引率が決まる！ナイトタイムを満喫
新たな試みとして、滞在中に挑戦できるボールゲーム「キャンディ・ポッピングボール」が登場する。ゲームの結果に応じて、館内の「Cafeteria」で提供される限定スイーツ「ポッピン・バナナスプリット」を最大20％オフで楽しめる仕組みだ。バナナの上に5種類のアイスクリームや、ニューヨークチーズケーキ、ブラウニーなどを盛り付けたボリューム感のあるひと品で、仲間とのナイトタイムを盛り上げる。
提供時間：18時〜23時(22時30分ラストオーダー)
場所：Cafeteria
備考：「ポッピン・バナナスプリット」の割引率はゲームの結果によって異なる(定価1700円より最大20％オフ、はずれなし)
1日20食限定。状況により提供内容が変更になる場合あり
■フォトミッションに挑戦して、おそろいの限定ステッカーをゲット！
さらに、学生旅の思い出作りをあと押しするフォトミッションも用意されている。期間中は、アメリカンキャンディをテーマにしたイベント「American Candy Party 1955」を開催。館内にはキャンディモチーフのフォトスポットやゲームが設置され、ミッションをクリアすると期間限定デザインのステッカーを受け取れる。写真や動画を撮影しながら楽しめる仕掛けが、旅の記録と土産の両方をかなえる。
■「Enjoy Spring！カレッジプラン」概要
期間：2026年1月15日(木)〜3月14日(土)
料金：2人1室利用時1人あたり7000円(食事なし)
対象：宿泊日に18歳以上の大学生、大学院生、短大生、専門学校生(代表者、同行者ともに)
予約：公式サイトより予約
備考：
・チェックイン時に宿泊者全員の学生証の提示が必要
・販売日、販売室数限定、2人〜5人での予約に限る
・すでに上記期間に「カレッジプラン」で予約している人も特典の対象
■1955 東京ベイ by 星野リゾート
「OLDIES GOODIES」をコンセプトに、世界初のディズニーランドが誕生した1955年ごろのアメリカの雰囲気を再現した空間が広がる。滞在中いつでも利用できるパブリックスペースや、夜間や早朝でもできたての食事を楽しめるオーシャンビューのレストランなど、テーマパーク旅を支えるサービスがそろう。遊び疲れたあとも、ホテル内で仲間と過ごす時間を大切にできる点が魅力だ。
所在地：千葉県浦安市日の出7丁目2-3
電話：050-3134-8097(1955 東京ベイ by 星野リゾート予約センター)
客室数：638室・チェックイン：15時／チェックアウト：11時
料金：1泊1万円〜(2人1室利用時1人あたり、食事なし)
アクセス：JR京葉線「新浦安駅」からバスで約10分(無料シャトルバスあり、予約不要)
東京ディズニーリゾート(R)から無料シャトルバスで約30分(予約不要)
テーマパークだけでなく、宿泊時間も思い出に変えたい学生にとって見逃せない本プラン。遊びも語らいも詰め込んだ学生旅で、忘れられない春休みを過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
