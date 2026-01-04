ドラマや映画、舞台と出演作が途切れない俳優の倉科カナさん（38）。１月４日から始まるBS時代劇『浮浪雲』（body{font-family:Arial,sans-serif;font-size:10pt;}.cf0{font-family:Meiryo UI;font-size:9pt;}.cf1{font-family:Meiryo UI;font-size:9pt;color:#FF0000;}.cf2{font-family:Meiryo UI;font-size:9pt;}NHK BS/BSプレミアム４K 日曜午後６時45分、初回のみ夜7時〜全８回）に、主人公・雲の妻、かめ役で出演する。しっかり者だけれどどこか少女らしさが残る魅力的なかめは倉科さんのイメージにも重なる。幼いころから時代劇が好きだったという倉科さんに、作品への思いや役作りについて聞いた。（取材・文：婦人公論.jp 編集部 撮影：本社・奥西義和）

【写真】『浮浪雲』でかめを演じる倉科カナさん

実は時代劇大好き

おじいちゃん子だったので、幼いころから祖父と一緒に時代劇を観て育ちました。『暴れん坊将軍』や『必殺仕事人』『水戸黄門』…。好きな作品はたくさんあります。『水戸黄門』はいつも決まった時間になると印籠を出すのがおもしろくて。王道であり定番の展開も好きなんです。

芸能界デビューした後に、日本舞踊を始めたのは時代劇がきっかけでした。「自分には個性がないから何か始めなくちゃ」と考えたときに、「おじいちゃんが時代劇好きだったし、いつか出演したいな」と思ったんです。

＜『浮浪雲』はジョージ秋山さんの漫画が原作。繰り返し映像化されてきた作品だ。舞台は幕末。主人公の雲は女物の着物に髪をおでこの前で結んだ風変わりな男。品川宿の問屋場の主だが、ふらふらしてばかりの自由人。雲に代わり、お店を仕切るのが倉科さん演じる妻のかめ。おおらかで愛嬌たっぷり、夫や息子の新之助を深く愛し、喜怒哀楽が激しく、くるくると変わる表情が魅力的だ＞

かめは、雲さんのことをすごく愛しています。雲さんはいつもふらふらしていて飲み歩くし、お店で働くこともない。お店のお金をちょろまかすこともあります。それでもかめは雲さんのことを愛しているし、支えたい。「帰ってきなさい」と強くは言わないですが、雲さんがいないとムスッと不機嫌になる。喜怒哀楽が激しい女性で、息子の新之助とも対等に喧嘩する。すごく人間味があって面白い役です。

つかみどころがない雲さんだからこそ、かめさんは惹かれているんだと思います。雲さんは「あちきと遊ばない？」と女性に声をかけてばかりの近所でも評判の遊び人。でも、どこか芯がしっかりしている。信頼関係があるから、「何やっているの」というちょっとあきれた思いはあるけれど、かめさんの愛が勝る。かめさんの器の大きさを感じます。ただ、私だったら雲さんみたいな旦那さんは寂しくなってしまうかもしれません（笑）。ふらふらして家に帰ってこなかったり、ほかの女性に声をかけたりされたら、ちょっと悲しくなりそうです。

雲を演じる佐々木蔵之介さんは一挙手一投足がすごく美しくて、日本舞踊でもなさっていたんじゃないかと思うほど。何でもできるかっこいい先輩です。

少女っぽさを残して

＜連続テレビ小説『ウェルかめ』でヒロインを演じ、注目を集めた。役への深い理解で、かわいらしい見た目とはギャップのある個性的な悪女まで演じ切る。映画、舞台、ドラマと出演依頼は途切れない＞



いったん自分で役を作って、その後、微調整で演出側からアドバイスをいただくことが多いんです。天邪鬼かもしれないけれど、「どういう感情になるのか」を決めつけられると時々悲しくなってしまうので。自分が感じて思ったことを表現して、クエスチョンが残った時やヘルプが欲しい時に、監督とセッションさせていただいて、再構築します。

かめは、母親でありつつ一人の女性であることも大切にしました。雲さんが働かないので、物語上、かめさんがしっかり者に描かれている。息子の新之助が大人びていて、成長してくれる嬉しさもあるけれど、自分の手から離れてしまうさみしさや切なさも感じています。かめさんと新之助は対等に喧嘩する場面もあるので、ちょっと少女らしさみたいなものが見えたらおもしろいと思っていました。

新之助と喧嘩をするシーンは監督とよくお話をさせていただきました。「母として」というスタンスを強くすると諭す要素が強くなる。新之助と同じ目線になるとかめの愛らしさはあるけれど、ちょっと幼くなりすぎる。家族と喧嘩をすることも、温かい思い出であり、かけがえのないひと時。だからこそ、どう調節するかが難しく感じました。

ダイレクトに

『浮浪雲』はホームドラマでもあり、コメディ要素もあるチャレンジングな時代劇。演じる上では、コメディ要素のバランスが難しくて。

間合いやトーン、感情の起伏の微妙な変化でニュアンスが変わってしまう。ゆるい雰囲気もありつつ、演じている側としては、ずっと気が抜けないセンシティブな撮影でした。



時代劇は現代劇に比べて、メッセージをダイレクトに伝えられます。愛情や義理人情をシンプルに描くことができる。例えば、現代劇で会話をするシーンだと、今なら携帯電話を触りながら会話をするような場面になりますが、時代劇だとお互いが向き合って会話ができる。家族のだんらんをダイレクトに表現できます。

『浮浪雲』は笑えてうるっとして、時々すごく深い作品。時代劇だからこそ伝えられるお互いの思いやりや温かさみたいなものをたくさんの人に楽しんでいただけたらいいなと思っています。

