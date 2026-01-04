18歳のときに芸能界デビューした倉科カナさん（38）。朝ドラ『ウェルかめ』のヒロインを演じ、その後も順調に活躍の幅を広げてきた。キュートな笑顔が印象的だが、主役から癖のある悪女まで演じ切り、作品に奥行きを持たせる存在だ。１月４日に始まるBS時代劇『浮浪雲』（body{font-family:Arial,sans-serif;font-size:10pt;}.cf0{font-family:Meiryo UI;font-size:9pt;}.cf1{font-family:Meiryo UI;font-size:9pt;color:#FF0000;}.cf2{font-family:Meiryo UI;font-size:9pt;}NHK BS/BSプレミアム４K 日曜午後６時45分、初回のみ夜7時〜全８回）では自由人の夫を支えるしっかり者の妻・かめを演じる。40代に向けて「もがく時期」と話す倉科さんに、揺れる心境や家族への思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp 油原聡子 撮影：本社・奥西義和）

【写真】『浮浪雲』でかめを演じる倉科カナさん

かめと自分の共通点

『浮浪雲』はホームドラマの要素が強い作品です。夫である雲さん（佐々木蔵之介）がふらふらしているから、お店も夫婦関係もかめが仕切っている。父と母が離婚して、母は女手一つで育ててくれました。

私自身、5人きょうだいの長女なので、家族の中での役割が「家長」のようなところがありました。「家族を支えなくちゃ」という意識が強かったんです。母が妹たちに伝えても伝わらないことを私が代わりに伝えたり、叱ったりする役割。だから、かめさんが、家族の中で商いでも手綱を握って、家族や店のみんなを導いていこうとする気持ちがすごくよくわかる。

私は高校生の頃にはアルバイトを３つ掛け持ちして家計を支えていました。牛丼屋さんとファミリーレストランと懐石料理屋さんです。当時を振り返ると、アルバイトをたくさんやっていても楽しかったし、苦しくはなかった。でも、将来のことを考えようとしても現実的なことばかり考えてしまう。自分の人生の楽しみやときめきが見つけられなくなっていました。

だからこそ、環境を変えてみようと思って、幼いころから興味があった芸能の世界にチャレンジすることにして、オーディションに応募しました。でも、アルバイトで家族を支えていたあの頃の経験があるからこそ、かめさんの気持ちに共感できる部分もあると思っています。

家族が原動力



倉科カナさん

＜高校卒業後に上京し、2006年に18歳でデビュー。2009年に朝ドラ『ウェルかめ』でヒロインを演じた。着実にキャリアを重ね、舞台や配信ドラマと活躍の場を広げた。映画『女たち』（2021年）の役作りのためにロングヘアを40センチ切り、ショートヘアに。舞台『雨』と『ガラスの動物園』で2022年には読売演劇大賞優秀女優賞を受賞し、演技力の評価も高い＞

2026年で芸能生活20周年になります。俳優として頑張ってこられたのは家族のおかげ。自分が家族を支えていると思っていたけれど、家族に支えられてきました。

俳優は評価される仕事なので、どうしても落ち込んでしまったり、悩んでしまったりする時がある。仕事をやめたいわけではないけれど、「もうギブアップ！」とふさぎ込んでしまう時に、母は私の弱音を受け止めてくれます。私の出演作品を観て電話をくれたり、『浮浪雲』の撮影で夏の京都にいる時も、「暑いけれど大丈夫？」と励ましてくれました。家族が私の原動力です。

家族の形もどんどん変わってきて、きょうだいに子どもが生まれました。この間はディズニーランドに甥っ子や姪っ子と一緒に行ったんです。初めて飛行機に乗って、初めてのディズニーランドで喜んでいる姿を見ていると、それだけですごくうれしい。「ああ、私、頑張れるかも」と癒やしをもらっていることが多いです。

今は「過渡期」

＜倉科さんは現在38歳。18歳のデビュー以来第一線で走り続けてきたが、40代を前に仕事もプライベートも、向き合い方を変えてきたという＞

20代から30代は流れみたいなものがあってスムーズに移れました。でも、30代後半になって、精神的にも身体的にも役者としても20代や30代のころとは大きく変化しているのを感じます。体を整える時も念入りに調整しないと戻らない。一方、メンタル面では、何に対しても楽観的になったような気がしていて。

以前はいろんなことにがむしゃらに取り組んでいましたが、今は俯瞰で見られるようになりました。でも、それが少し切ないなと思うこともあります。自分が何にときめくのか、何を面白いと感じるのか、これから先は今まで以上に大切にしていかなくちゃいけないと感じています。



倉科カナさん

今は私にとっての「過渡期」。まだ結婚していないし、子どももいない。これから先、どういう女性になるのか、どんな役者になるのか、どういう家庭を築くのか模索している状態です。もし家庭を持つことになったら、相手のこともあるから自分だけで考えられることでもない。40代を迎えるのが初めてなので、どういう状況になるのか自分でもわからない。楽しみもあるけれど焦りもある。明確なビジョンが描けないんです。だからこそ、今はちょっともがく時期。もがいた先に何かを見つけたいという気持ちが強くあります。

結局お芝居が好き

ちょっとずつ働き方も変えてきました。30代前半までのようなペースは体力的にも難しいですし、役者としてクオリティーを高くしたいと思うと、20代と同じような働き方はできない。昨年くらいから、マネージャーさんたちとお話をして仕事のペースを下げたり、お休みをもらったりしています。

ゆっくりできる時間をもらってわかったことは、お芝居が好きだということ。まだやっていない役もあるし、挑みたい気持ちは変わりません。

ゆる〜い日常系のドラマなどにも出演してみたいんです。日常の延長線上みたいな世界観で、「これお芝居なの？」くらいの作品に携わりたい。



倉科カナさん

ファンの皆様がいたからこそ、今の自分がある。今まではファンの皆様と深く接することができなかったので、どんな形かわかりませんが、2026年は、「20年ありがとう」という思いをファンの皆さんに伝えたいというのが、今の目標です。

