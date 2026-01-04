オルカンに月5000円から「マイナスになると損切りしたくなる」32歳男性の積立投資・3年目の成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻
▼金融資産
世帯年収：本人550万円、配偶者550万円
現預金：60万円、リスク資産：21万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：21万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2023年から
2023年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はオール・カントリーに「月5000円」からスタートし、現在は「月1万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本18万円→評価額21万円」と利益が出ている様子です。
「去年の末まで含み損。その後は上昇して利益が出てきたが今年の4月に一気にマイナスへ。そして急激なリバウンドになりプラス20％近くまで上昇した」と説明されています。
一方で、「資産がマイナス圏になると、ショックで一気に損切りしてしまいたくなる」と悩んだこともあると言います。
とはいえ積立投資は「長期運用が前提で、世界経済の発展に賭けるものなので短期の値動きで売り買いしない」のがマイルールとのこと。
引き出す時期は「何か緊急で資金が必要になれば取り崩す予定」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
32歳・年収550万円会社員男性の思う積立投資のメリット積立投資を始めてよかった点として、「安定して資産が増えるため、預貯金しているより有意義に感じられる」とコメント。
