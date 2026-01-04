星野リゾート“BEB5”が福岡に初進出決定！ 海峡ビューの客室やパブリックスペースを用意
居酒屋以上の旅未満、みんなでルーズに過ごすホテル“BEB5門司港 by 星野リゾート”が、2026年7月24日（金）から、福岡・北九州市にオープンする。
【写真】海峡ビューが最高！ 快適な客室やパブリックスペース
■コンセプトは“トキメキ海峡ステイ”
今回福岡に初進出しオープンするBEB5門司港 by 星野リゾートは、“トキメキ海峡ステイ”をコンセプトに、関門海峡のダイナミックな景色を最大限に活かし、絶景と遊び心に満ちたトキメくステイを提案するホテル。
すべて関門海峡に面した海峡ビューの客室は大きな窓際のデイベッドが備わった119室が用意され、定員3人の“海峡ツイン”や、最大4人で秘密基地のように過ごせる“ヤグラルーム”など、人数やスタイルに合わせて選べる、遊び心あふれるデザインとなっている。
また、ホテル最上階に位置する24時間営業のパブリックスペース「TAMARIBA」も併設。テラスからは関門海峡の雄大な景色を一望でき、地元のおいしいものを持ち寄って絶景を眺めながら仲間と語らう“居酒屋以上”の夜を過ごすことができる。
さらに、海峡ビューが楽しめる最上階の大浴場が用意されるほか、多国籍の麺料理が並ぶヌードルバーが味わえるビュッフェダイニングや、カフェ、ショップも展開され、気の合う仲間との自由気まま旅行にぴったりの快適なホテルとなっている。
【写真】海峡ビューが最高！ 快適な客室やパブリックスペース
■コンセプトは“トキメキ海峡ステイ”
今回福岡に初進出しオープンするBEB5門司港 by 星野リゾートは、“トキメキ海峡ステイ”をコンセプトに、関門海峡のダイナミックな景色を最大限に活かし、絶景と遊び心に満ちたトキメくステイを提案するホテル。
また、ホテル最上階に位置する24時間営業のパブリックスペース「TAMARIBA」も併設。テラスからは関門海峡の雄大な景色を一望でき、地元のおいしいものを持ち寄って絶景を眺めながら仲間と語らう“居酒屋以上”の夜を過ごすことができる。
さらに、海峡ビューが楽しめる最上階の大浴場が用意されるほか、多国籍の麺料理が並ぶヌードルバーが味わえるビュッフェダイニングや、カフェ、ショップも展開され、気の合う仲間との自由気まま旅行にぴったりの快適なホテルとなっている。