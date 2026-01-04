タレントの小島瑠璃子さんが、自身のInstagramを更新。

「これからお茶の事業に取り組んでいく」ことを公表しました。



【写真を見る】【 小島瑠璃子 】 お茶事業への参入を報告 「私を助けてくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい」 期間限定の店舗もオープン





小島瑠璃子さんは、新年のあいさつを綴ると「1月19日〜31日の間、赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することになりました！」と、投稿。



続けて「経緯をお話させてください。」として「人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた『お茶』に支えられました。湯呑にお茶を注ぎ、手を温めながらホッと一息つく時間。このときに自分を取り戻すことができたように思いました。これから一生かけて向き合える仕事を探す中で、もっとお茶について知りたいと思いました。」と、明かしました。







そして「そこで訪れたあるお茶農家さんでの体験は、想像に増して魅力的なお茶の世界を教えてくれました。 私を助けてくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい。そして、お茶に関するプロフェッショナルの方々から学んだお茶の魅力を、多くの方にお伝えしたい。」「そんな思いからこの度、赤坂にて期間限定の店舗をオープンすることになりました。」と、説明しました。







更に「日本茶を中心に、アジアのお茶でコースを組みました。皆さんにせっかくお時間をいただくならと思い、様々な方のご協力により大変貴重な茶葉を集めました。」「飲み方や淹れ方を工夫し、お茶の幅広い魅力を五感で感じていただく内容にしてあります。また、日常でご自身の心を整える方法としてお茶を活用していただけるようにも構成しました。 お茶の魅力をより引き出す、お食事とのペアリングもご用意しております。」と、記しました。







最後に、小島瑠璃子さんは「これからお茶の事業に取り組んでいく私の決意をもって、皆様にご挨拶をさせていただければ幸いです。」「お越しを心よりお待ちしております」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「お疲れ様です 笑顔が素敵です お茶飲んでみたいです」・「お茶は良いわ〜 落ち着くわ〜」・「新しい挑戦 がんばってください」などの反響が寄せられています。









