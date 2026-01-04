お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」中田敦彦（43）が4日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。高市政権の経済対策に言及した。

番組では、高市政権の経済対策を特集した。

中田は「円安に関しても今の物価高も、根本治療というより、減税は先送りするっていう方向にいってる。それでも支持率は高いわけですよね。だから自民党は無敵だなと。安泰だなと言わざるを得ない。日本が大好きです！」と冗談っぽくコメント。

出演者の経済学者・成田悠輔氏が「自民党の太鼓持ちになっている」とツッコむと、中田は「自民党の太鼓は叩いていかないと日本に戻りづらいと思いました」と語った。

成田氏は「今、高市政権が支持を得ているのは、フレッシュで女性総理ってこともありますが。一時に出てきた野党側のスターをうまく取り込んだ。ただ今後、何も変わらないって絶望が広がると、新しい対抗勢力が出てきて、またスターが生まれて、自民党が危機に陥るってサイクルを繰り返すんじゃないか」と指摘。

中田は「政治資金と円安の問題は何も解決してないですもんね。そこらへんかなと思う」と持論を展開した。