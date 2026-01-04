能登半島地震の津波で押し流されるなどした車＝２０２４年１月、石川県珠洲市

最大震度７を観測し、大津波警報が発表された２０２４年元日の能登半島地震で、沿岸部に居住する人の半数が車で避難し、推奨される徒歩避難は４分の１にとどまっていたことが、石川など北陸４県の住民を対象とした気象庁のアンケートで分かった。２割が「避難しなかった」と回答し、「避難が必要な大きな津波は来ないと思った」が主な理由だった。避難の教訓を突き付けた東日本大震災から今年３月で１５年。命を守る行動をどう広げていくかがなお課題となっている。

■車利用が半数で最多に

調査は２４年１０〜１２月、石川、新潟、富山、福井各県の沿岸付近に住む３７０５人に行われ、１３５２人が回答した。回収率は３６・５％。２５年８月に結果を公表した。

津波からの避難については、車利用が４９・９％で最多だった。徒歩が２５・９％で続き、自転車・バイクは１・２％。その一方で１９・４％が「避難しなかった」と回答した。

いずれかの方法で避難した１０４０人の８割が「２人以上でまとまって避難」した。避難先は「近くの高台や裏山」（３６・５％）のほか、「学校の校舎や近隣の建物など」（１９・９％）や「とにかく海岸から離れる方へ避難した」（１６・４％）が多かった。

大津波警報の発表に気付いたという人は回答者全体の６８・９％。「避難しなければ危ないと思った」（４１・５％）と「念のため避難した方がよいと思った」（３２・１％）で７割を超えたものの、１３・５％は「避難しなくても大丈夫」と受け止めていた。