余った切り餅が人気おやつに♪とろける板チョコ×甘ずっぱいちごで簡単アレンジ！

三が日を過ぎて、定番の餅料理に食べ飽きたら、簡単スイーツにアレンジするのもおすすめです。

甘酸っぱいいちごと、とろけるチョコの黄金コンビに、もちもちの餅が加われば、もう間違いないおいしさ！ 見た目もかわいいので、おやつタイムに食卓に出せば、家族のテンションが上がること間違いなしです。

『いちごチョコ餅』のレシピ

材料（2人分）

切り餅……4個（約200g）

いちご……4個

板チョコレート……40g

サラダ油

作り方

いちごはへたを取って縦半分に切る。板チョコは4等分に割る。フライパンにサラダ油小さじ1を入れて強めの中火で熱し、餅を間隔をあけて入れ、焼き色がつくまで3分ほど焼く。裏返し、チョコを1かけずつのせ、ふたをして2分ほど蒸し焼きにする。取り出して器に盛り、いちごを2切れずつのせる。

お正月にマンネリしがちな餅も、ひと工夫でぐっと新鮮に。作り方もシンプルなので、子どもとワイワイ楽しんで作るのも◎です♪

市瀬 悦子イチセ エツコ 教えてくれたのは… 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2021年1月2日号より）