『サタプラ』清水麻椰アナが正月に発表 人気コーナー書籍化決定、表紙＆内容…歓喜のコメント【全文】
MBS・TBS系の土曜朝の番組『サタプラ』（毎週土曜 前7：30）で、MBS・清水麻椰アナが担当する人気コーナー「ひたすら試してランキング」が書籍化されることが3日、発表された。公式MOOK『ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト』（ぴあ刊）として、2月28日に発売される。
「ひたすら試してランキング」は、清水アナが『サタプラ』独自の方法で毎回1つのテーマに沿った商品を長時間かけて徹底調査するコーナー。レトルト食品や調味料から家電、生活用品まで、忖度なしでランキング化。紹介された商品は、放送後に店舗で売り切れたこともある。
公式MOOKには、2020年7月のコーナー開始以来260回を超える放送を重ねてきた中から、清水アナ自身が感じた、特に素晴らしかった商品を厳選して「ベスト・オブ・ベスト」を掲載する。
さらに、コーナーに登場したプロの料理人が選ぶ逸品や、ロケ現場密着取材、大変だった調査ベス10、手みやげプチギフトにおすすめの逸品など、読み物企画も満載の内容となる。
■清水麻椰アナウンサーコメント
5年半続けてきたコーナーが念願の書籍化！うれしくてたまりません。いつも番組を楽しんでくださる視聴者の皆さんと、メーカー各社のご協力あってこその実現です。歴代王者の中から選りすぐりの30品をまとめた“ベスト・オブ・ベスト”はもちろんのこと個人的には、いざという時に使える「手みやげ＆プチギフトにおすすめの逸品」もおすすめです。他にも各社の特徴をまとめた分析ページや撮影の裏側など、深掘り情報をたくさん掲載しています。放送に入り切らなかった情報と、商品へのアツい想いをギュっと詰め込み、皆さんの生活が豊かになる一冊を目指しました。『サタプラ』の放送と合わせてお楽しみください！
■掲載内容
・ひたすら試してランキング「ベスト・オブ・ベスト グルメ編」
・こちらも外せない！すごい家電・生活用品ベスト・オブ・ベスト
・プロも驚いた、専門店レベルの逸品
・清水麻椰アナウンサーINTERVIEW
・大変だった調査ベスト10
・手みやげ＆プチギフトにおすすめの逸品
・ある日の調査に密着〜番組の裏側を大公開
・激戦レポート〜レトルトカレー／カップラーメン／コンビニおにぎり
・ひたすら試してランキング
・全放送回ランキングリスト
※編集内容は変更になる場合あり
