２５年度の関西競馬記者クラブ賞に選ばれたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）の表彰式が４日、京都競馬場で行われた。「フォーエバーヤングじゃなくてすみません」。第一声で場内の笑いを誘った矢作師は「このような伝統ある栄誉ある賞をいただいて大変光栄です。世界一の馬に恥じない調教師になれるように自分も頑張りたいと思います」と大きくうなずいた。

昨年は世界最高賞金レースのサウジＣで香港の強豪馬ロマンチックウォリアーに競り勝ち、秋は世界最高峰のダートＧ１・米国ＢＣクラシックを日本調教馬として初制覇。「ひとつの日本競馬の悲願が達成されたなと思っています。喜びという言葉で表せないような不思議な感情でした」。世界制覇の激戦をこう振り返ると、４日に栗東へ帰厩した最強馬に「明日からサウジＣへ向けて調整していきます」と力を込めた。

今後は昨年と同様にサウジＣとドバイＷＣを予定。「厩舎としては、この２戦の両方を獲る。そのために全力を尽くしています。その先は一切決めていないですが、オーナーとの話のなかでも、この京都の新馬戦しかＪＲＡで走っていませんので、何とかＪＲＡの競馬場で引退までに皆さんに見せたいという思いでやっていきます。今年一年、全部勝つ気持ちでいます」と高らかに勝利宣言をした。