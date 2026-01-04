今回は、育児を妻に丸投げしする夫を、義母が一喝してくれたエピソードを紹介します。

「嫁は育児をサボってばかりなんだ」という夫に…

「年長の双子の子供が夏休みになりましたが、1日3食作るのが大変で、さらに子供たちのために外出するのも一苦労。

そこで夫に『週末子供を遊びに連れて行って』とお願いしたら断られた上、夫のお盆休みも『俺、実家でひとりで過ごしたい』と言われ、言葉を失いました。さらに『母親なんだから、もっと子供の面倒をみろよ』とも言われ……。

完全に頭にきた私は、夫が休みの間に子供たちを夫に託し、家出を決行。夫は数時間でワンオペ育児に耐えきれず、自分の実家に行ったようです。

そして夫は義母に『嫁は育児をサボってばかりなんだ』『夏休みなのに、子供たちを全然遊びに連れて行かない』『母さんは俺が子供の頃、夏休みにいろんな所に連れてってくれたのにさ』と愚痴り、さらに私が家出した話をしたようです。

しかし義母は『あんたが育児を〇さん（私）に押し付けてばっかだから家出したのよ！』『あんたが育児をサボりたいだけだろ？』『あんたが子供の頃だって、私ひとりで育児してたわけないでしょ？ 父さんだって手伝ってくれたよ』と、夫を一喝してくれたようです。

あとで夫だけでなく、義母からも私への謝罪があり、『こんな息子に育てた私にも責任があるわ。本当にごめんなさい』『いつでも私に頼ってね』と義母は言ってくれました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2023年8月）

▽ この夫は、以前義実家に育児を頼ろうとした妻に、「自分だけでなんとかしろ」「俺の親に頼るな」と言ってきたそうです。自分は頼っているくせに、と思ってしまいますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。