　福島ユナイテッドFCは4日、MF永長鷹虎(22)が川崎フロンターレから育成型期限付き移籍で加⼊することを発表した。

　永長は昨季、FC琉球へ育成型期限付き移籍。J3リーグ戦15試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF永長鷹虎

(えいなが・たかとら)

■生年月日

2003年4月7日(22歳)

■出身地

兵庫県

■身長/体重

168cm/60kg

■経歴ACアスロン-リガール JPC-興国⾼-川崎F-⽔⼾-川崎F-群⾺-川崎F-宮崎-川崎F-琉球-川崎F

■代表歴

U-19 ⽇本代表(2022)、U-20 ⽇本代表(2023)

■出場歴

J1リーグ:1試合

J2リーグ:27試合1得点

J3リーグ:26試合1得点

リーグカップ:5試合

天皇杯:3試合1得点

■コメント

▽福島側

「新年あけましておめでとうございます。

はじめまして。永⻑鷹⻁です。

福島ユナイテッド FC のファン、サポーターのみなさまと勝利の喜びを数多く分かち合えるよう、観る⼈を魅了するプレーをお⾒せしたいと思います。これから熱い応援をよろしくお願いいたします。」

▽川崎F側

「新年あけましておめでとうございます。

このたび、福島ユナイテッドFCに期限付き移籍することになりました。

また、フロンターレのユニフォームを着て、等々力で皆さんに成長した姿を見せられるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします!」