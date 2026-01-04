川崎F永長鷹虎が福島に育成型期限付き移籍「観る⼈を魅了するプレーをお⾒せしたいと思います」
福島ユナイテッドFCは4日、MF永長鷹虎(22)が川崎フロンターレから育成型期限付き移籍で加⼊することを発表した。
永長は昨季、FC琉球へ育成型期限付き移籍。J3リーグ戦15試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF永長鷹虎
(えいなが・たかとら)
■生年月日
2003年4月7日(22歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
168cm/60kg
■経歴ACアスロン-リガール JPC-興国⾼-川崎F-⽔⼾-川崎F-群⾺-川崎F-宮崎-川崎F-琉球-川崎F
■代表歴
U-19 ⽇本代表(2022)、U-20 ⽇本代表(2023)
■出場歴
J1リーグ:1試合
J2リーグ:27試合1得点
J3リーグ:26試合1得点
リーグカップ:5試合
天皇杯:3試合1得点
■コメント
▽福島側
「新年あけましておめでとうございます。
はじめまして。永⻑鷹⻁です。
福島ユナイテッド FC のファン、サポーターのみなさまと勝利の喜びを数多く分かち合えるよう、観る⼈を魅了するプレーをお⾒せしたいと思います。これから熱い応援をよろしくお願いいたします。」
▽川崎F側
「新年あけましておめでとうございます。
このたび、福島ユナイテッドFCに期限付き移籍することになりました。
また、フロンターレのユニフォームを着て、等々力で皆さんに成長した姿を見せられるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします!」
