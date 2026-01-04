　栃木シティは4日、横浜FCから元日本代表FW鈴木武蔵(31)が完全移籍で加入することを発表した。

　鈴木は2025年にガンバ大阪から横浜FCへ加入し、J1リーグ戦22試合で2ゴールを記録。同年12月に契約満了が発表されていた。

　栃木Cは昨季にJ3参入1年目ながら優勝を果たし、J2に初昇格。鈴木はクラブ公式サイトを通じて「数年前練習参加させてもらってその時はまだ社会人リーグでしたが上に上がれるポテンシャルが凄くあるクラブだなと思いました」と明かし、「全ての力を栃木シティに注ぎJ1昇格の力になれたらと思います」と決意を語った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●FW鈴木武蔵

(すずき・むさし)

■生年月日

1994年2月11日(31歳)

■出身地

ジャマイカ

■身長/体重

185cm/75kg

■経歴

FCおおたJrユース-桐生一高-新潟-水戸-新潟-松本-新潟-長崎-札幌-ベールスホット(ベルギー)-G大阪-札幌-G大阪-横浜FC

■出場歴

J1リーグ:246試合46得点

J2リーグ:15試合2得点

J3リーグ:3試合

リーグカップ:36試合15得点

天皇杯:13試合5得点

ベルギー・リーグ:51試合7得点

■コメント

「この度栃木シティに加入する事になりました。鈴木武蔵です。

数年前練習参加させてもらってその時はまだ社会人リーグでしたが上に上がれるポテンシャルが凄くあるクラブだなと思いました。

全ての力を栃木シティに注ぎJ1昇格の力になれたらと思います。よろしくお願いします。」