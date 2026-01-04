　セレッソ大阪は4日、昨年1月から無所属が続いていた元日本代表GK中村航輔(30)が加入することを発表した。

　中村は柏レイソルのアカデミーで育ち、2013年にトップチーム昇格。2015年にアビスパ福岡へ期限付き移籍し、J1昇格に大きく貢献した。

　翌2016年に柏へ復帰し、正守護神として活躍。2021年には初の海外挑戦としてポルティモネンセ(ポルトガル)へ完全移籍した。主力として存在感を示すシーズンもあったが、昨年1月に退団。無所属の期間中、U-15Jリーグ選抜のGKコーチを務めたことでも話題となった。

　また、国際舞台では2017年にA代表デビュー。国際Aマッチ通算8試合に出場している。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●GK中村航輔

(なかむら・こうすけ)

■生年月日

1995年2月27日(30歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

185cm/82kg

■経歴

柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-福岡-柏-ポルティモネンセ(ポルトガル)

■代表歴

U-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表、U-18日本代表、U-19日本代表、U-22日本代表、U-23日本代表、日本代表

■出場歴(国内)

J1リーグ:89試合

J2リーグ:61試合

J3リーグ:3試合※Jリーグ・アンダー22選抜

リーグカップ:3試合

天皇杯:11試合

ACL:3試合

J1昇格プレーオフ:2試合

■コメント

「セレッソ大阪に関わるすべての皆様、はじめまして。中村航輔です。このたび、偉大な歴史と伝統を持つセレッソ大阪に加入できたことを、大変光栄に思っております。クラブの一員として、日々全力で取り組み、チームの勝利に貢献できるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします」