無所属の期間中に異例の経験も積んだ元日本代表GK中村航輔、C大阪への加入が決定!「勝利に貢献できるよう努力」
セレッソ大阪は4日、昨年1月から無所属が続いていた元日本代表GK中村航輔(30)が加入することを発表した。
中村は柏レイソルのアカデミーで育ち、2013年にトップチーム昇格。2015年にアビスパ福岡へ期限付き移籍し、J1昇格に大きく貢献した。
翌2016年に柏へ復帰し、正守護神として活躍。2021年には初の海外挑戦としてポルティモネンセ(ポルトガル)へ完全移籍した。主力として存在感を示すシーズンもあったが、昨年1月に退団。無所属の期間中、U-15Jリーグ選抜のGKコーチを務めたことでも話題となった。
また、国際舞台では2017年にA代表デビュー。国際Aマッチ通算8試合に出場している。
C大阪加入に際して公式サイトを通じ、「偉大な歴史と伝統を持つセレッソ大阪に加入できたことを、大変光栄に思っております。クラブの一員として、日々全力で取り組み、チームの勝利に貢献できるよう努力してまいります」と語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK中村航輔
(なかむら・こうすけ)
■生年月日
1995年2月27日(30歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
185cm/82kg
■経歴
柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-福岡-柏-ポルティモネンセ(ポルトガル)
■代表歴
U-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表、U-18日本代表、U-19日本代表、U-22日本代表、U-23日本代表、日本代表
■出場歴(国内)
J1リーグ:89試合
J2リーグ:61試合
J3リーグ:3試合※Jリーグ・アンダー22選抜
リーグカップ:3試合
天皇杯:11試合
ACL:3試合
J1昇格プレーオフ:2試合
■コメント
「セレッソ大阪に関わるすべての皆様、はじめまして。中村航輔です。このたび、偉大な歴史と伝統を持つセレッソ大阪に加入できたことを、大変光栄に思っております。クラブの一員として、日々全力で取り組み、チームの勝利に貢献できるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします」
