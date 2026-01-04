「戦って戦って戦って戦います!」FC東京GK波多野豪が長崎に完全移籍加入
V・ファーレン長崎は4日、FC東京からGK波多野豪(27)が完全移籍加入することを発表した。
FC東京U-18出身の波多野は、2025シーズンのJ1リーグ戦で7試合に出場。また、ルヴァンカップで2試合、天皇杯で1試合プレーした。長崎には2023年に期限付き移籍した経験がある。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK波多野豪
(はたの・ごう)
■生年月日
1998年5月25日(27歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
198cm/100kg
■経歴
FC東京U-15むさし-FC東京U-18-FC東京-長崎-FC東京
■出場歴
J1リーグ:62試合
J2リーグ:42試合
J3リーグ:51試合
リーグカップ:20試合
天皇杯:4試合
ACL:5試合
■コメント
▽長崎側
「“⼀念天に通ず”
魂を持って戦って戦って戦って戦います!
オイが長崎の『漢』になれるよう頑張るばい!」
▽FC東京側
「4歳からFC東京でサッカーを始め、これまで23年間FC東京の選手としてプレーができてとても幸せでした。FC東京は僕にとって人生の一部でした。
このクラブを離れることは簡単な決断ではなかったですが、自分の決めたことを信じて挑戦してきます! これからも強く、愛される選手をめざし、頑張ってきます!
今までありがとうございました。
Adiós!! 」
