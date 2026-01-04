　V・ファーレン長崎は4日、FC東京からGK波多野豪(27)が完全移籍加入することを発表した。

　FC東京U-18出身の波多野は、2025シーズンのJ1リーグ戦で7試合に出場。また、ルヴァンカップで2試合、天皇杯で1試合プレーした。長崎には2023年に期限付き移籍した経験がある。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●GK波多野豪

(はたの・ごう)

■生年月日

1998年5月25日(27歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

198cm/100kg

■経歴

FC東京U-15むさし-FC東京U-18-FC東京-長崎-FC東京

■出場歴

J1リーグ:62試合

J2リーグ:42試合

J3リーグ:51試合

リーグカップ:20試合

天皇杯:4試合

ACL:5試合

■コメント

▽長崎側

「“⼀念天に通ず”

魂を持って戦って戦って戦って戦います!

オイが長崎の『漢』になれるよう頑張るばい!」

▽FC東京側

「4歳からFC東京でサッカーを始め、これまで23年間FC東京の選手としてプレーができてとても幸せでした。FC東京は僕にとって人生の一部でした。

このクラブを離れることは簡単な決断ではなかったですが、自分の決めたことを信じて挑戦してきます! これからも強く、愛される選手をめざし、頑張ってきます!

今までありがとうございました。

Adiós!! 」